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國票投顧榮獲 CMoney 第五屆金曜獎「報酬預估最佳獎」第二名

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導
國票投顧董事長詹亢戎（中）、總經理呂金源（右1）及協理賴暉明（左1）代表領獎。（圖／CMoney提供）
國票投顧董事長詹亢戎（中）、總經理呂金源（右1）及協理賴暉明（左1）代表領獎。（圖／CMoney提供）

在CMoney最新公布的第五屆金曜獎評選中，國票投顧以卓越的表現榮獲「報酬預估最佳獎」第二名及「價格預估準確獎」第四名，這一成就不僅肯定國票投顧在研究和預測盈餘方面的優異表現，也展示公司在培訓研究員和推動企業文化方面的獨到之處。

國票投顧總經理呂金源認為，在建構目標價和EPS（每股獲利）預估過程中，最大的挑戰在於資訊的取得與判斷，資訊爆炸的現在，真真假假的訊息在市場上到處流竄，甚至有部分有心人士刻意發布真假交雜的訊息讓人難以判斷真偽，因此在資訊掩沒的時代，資訊的取得管道、資訊合理性的判斷、驗證，皆會影響EPS預估的準確性。

而「勤能補拙」是解決以上問題的不二法門。就訊息取得後處理方式而言，由於時效性的考量，研究員可以採取不同相信程度情境下，進行EPS預估，但重點在於後續的驗證，包括總體經濟環境、產業趨勢、供應鏈上下游、同業資訊等，經綜合判斷評估後而做模型的修正，方能逐步提高預測的可靠性。

在下半年台股展望上，國票投顧投資研究處協理賴暉明表示，由於川普關稅暫緩90 天將在7月9日到期，企業紛紛於2025年第2季提前拉貨，最終美國對各國關稅可能從10%起跳的狀況下，將對第3季產業需求及經濟數據造成壓力，預估台灣GDP在上半年單季都年增超過5%，但第3季將陡降到0.6%，第4季則略回溫到1.4%。

近期美股漲回今年1月歷史高點附近，而台股也站上22,000點接近第1季起跌區。隨著關稅結果逐漸明朗化，第3季恐旺季不旺，使得台股風險相對較高，但長線仍最看好AI產業的前景，與台積電的先進製程及先進封裝相關設備耗材，AI除了零組件供應鏈，能將AI終端軟、硬體應用落地的新掛牌公司，也將成為未來市場的關注熱點。

EPS 台股 關稅

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