搶配息！高股息 ETF 稱霸成交榜 新兵年配15%創新高

台股3日再創波段新高，ETF市場交投同步升溫，成交量排行榜出現新變化。群益台灣精選高息（00919）、元大台灣50（0050）及元大台灣價值高息（00940）分居前三名，值得注意的是，富蘭克林華美投信旗下台灣永續高息ETF（00961）首度擠進前十大，且以0.21%的溢價率居冠，顯示市場對高股息概念ETF的熱烈追捧。

根據CMoney統計，3日ETF成交量前三名分別為群益台灣精選高息（63,018張）、元大台灣50（60,872張）及元大台灣價值高息（52,484張）。緊接著是元大高股息（38,536張）及國泰永續高股息（36,332張），前五名中高股息概念ETF即占據四席。

3日ETF市場最大亮點，莫過於台灣永續高息ETF（00961）首度擠進成交量前十大，3日成交11,046張，較公告配息前大幅成長12.9倍，更以0.21%的溢價率在所有台股ETF中居冠，反映投資人搶進意願強烈。

市場分析師表示，台灣永續高息ETF受到追捧，主要受惠於兩大利多，一是即將在7月進行首次配息，每單位配發0.115元，以最新收盤價估算，年化配息率約15%，創下2025年以來新高；二是其投資組合中航運股比重較高，在航運業維持優渥股利政策下，投資價值備受肯定。

觀察其他主流ETF表現，元大台灣50及元大高股息（0056）3日也分別以0.12%及0.17%溢價交易，顯示7月ETF除息行情逐漸發酵。其中0050將配發0.36元股利，年化報酬率約2.93%；0056配發0.866元，年化報酬率達9.85%。

3日進入前十大的ETF中，除台灣永續高息外，還包括復華台灣科技優息（34,189張）、富邦台50（006208）（14,377張）、大華優利高填息30（12,331張）及國泰台灣科技龍頭（00881）（11,841張），顯示投資人在高股息與科技概念ETF之間尋求配置平衡。