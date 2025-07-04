台幣又升值…電子業獲利縮水 工具機廠憂訂單

台幣匯率昨收在廿八點八二八元，半導體、代工、零組件等產業多以美元為交易貨幣，台幣強勢飆升，科技業者本季難逃營收縮水、匯損與毛利率下滑，災情慘重。一家重量級工具機廠老闆說，這是他從事工具機產業五十年來最慘的時期，如果台幣持續升值，不排除年底要裁員三分之一。

台積電董事長魏哲家先前提到，新台幣每升值百分之一，影響毛利率與營益率各約○點四個百分點。法人原預期，台積電下半年毛利率可望挑戰百分之五十八上下區間，但匯率強升非但影響第二季營收，下半年毛利率更恐下修。

ＰＣ品牌及代工族群方面，鴻海財務長黃德才先前表示，鴻海營收與成本以美元計價，有自然避險能力，財報功能性貨幣為台幣，匯率會影響營收與毛利，台幣匯率升值一元，鴻海營收將減少約百分之三，毛利率下滑○點一個百分點。

傳統產業之中，台幣匯率持續飆升，機械業成大苦主，不但嚴重侵蝕廠商獲利，很多業者也選擇暫時不接單，甚至是根本接不到訂單，因為競爭對手的日本、韓國及中國大陸，匯率都沒有升這麼多，在國際市場台廠根本無法競爭。

程泰集團董事長楊德華表示，據他了解，受到台幣匯率飆升影響，加上關稅議題的衝擊，今年六月以來，國內很多中小型工具機廠幾乎都接不到訂單，連帶影響許多供應鏈廠商，大家都「挫咧等」。