時隔3年…台幣收盤升破29 穩居最強亞幣

台幣在歷經五月初急升之後，六月底開始，市場預期心理再起，七月迄今三個交易日，台幣匯價「連三升」。昨日收盤價為廿八點八二八元，雖僅升值一點九一角，但升破廿九元大關，是時隔三年收盤價再次看到廿八字頭。盤中最高價廿八點八元，也是逾三年三個月以來的盤中新高價位。

大型匯銀人士指出，台幣升破廿九元後也不見得就會一路升，一來市場上開始出現進口商的買（匯）盤，二來若外資股利匯出也會形成反向力道，抑制台幣升勢。就看市場看升台幣的力道有多強，是否已達滿足點。

台幣昨日開盤後，很快就升破廿九元大關，盤中震盪幅度達二點一九角，上午十一時前及下午二時過後都各有一波明顯升幅，二時半左右再升至廿八點八元的當日最高價位。此後，中央銀行數度出手將匯價拉回，據悉，此時也有外資跟著央行進場回補美元，因此尾盤升幅收斂。

以成交量觀察，台北外匯經紀公司和元太外匯經紀公司合計成交量為十八點四三億美元，比周三成交量再擴大。匯銀人士指出，昨日美元走弱及股匯雙升，帶動外資大舉匯入，是造成台幣今日「連三升」的主因，近三個交易日，台幣已升值一點○七四元。

美元指數續跌百分之○點一二，是造成台幣等亞幣走強的原因。根據中央銀行公布的最新統計，台幣昨日繼續保有亞洲最強貨幣地位，單日升值百分之○點六六，超過新加坡幣、人民幣、日圓對美元的升幅，這些幣別各升值百分之○點一五、○點○八、○點○三，韓元則貶值百分之○點○四。越南盾在美越完成談判後，貶值百分之○點一七。

若以去年底至今的升值數字觀察，台幣升幅更已稱冠所有的主要貨幣，甚至超越歐元。歐元從去年底至昨日止，升幅為百分之十三點三五；台幣升幅則已增至百分之十三點七一。

美元走弱帶動台幣升值外，台股走強也激勵台幣升值。三大法人昨日合計淨買超台股二九二點三二億美元，其中相較於投信賣超，外資淨買超二九三點二一億美元，外資匯入力道使股匯同漲。元太外匯經紀公司以外資為主要交易者，據統計，元太昨日的成交量六點一八億美元，比起前一日放大將近一倍，也使得台幣面臨更強的升值壓力。