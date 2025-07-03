新聞幕後：台幣直直升 央行作這二件事來取代進場買匯阻升

眼看台幣匯價直直升，出口商心急如焚，許多產業工會理事長都相繼出來喊話要政府救救廠商的匯損，這時許多人心中都有共同的疑問？為何台幣狂升，央行不只30元的匯價，連29元的匯價也守不住？

匯銀人士認為，簡單來說，有二大原因，一方面美股大升帶動台股，本來外資熱錢就會流入，升勢難挽，另一大原因在於時值美台貿易談判之際，倘若央行出重手阻升，將會落人口實。6月30日為了上市櫃公司的半年報好看，央行一口氣讓台幣重貶超過7角，但匯銀人士也表示，央行是情非得已，才在當日出重手，類似的情況倘若一再出現，一定會讓央行被美國冠上「干預匯率、造成貿易不公平競爭」的罪名，也因此，6月30日一過，央行即不再出重手護市。

但儘管如此，也不代表央行就不管了。知情人士透露，央行這幾日反而查得更嚴格，例如，倘若有先前沒看過的貿易商名字出現，單日要拋匯1千萬美元，央行就會直接打電話問銀行：「這是誰？為何以前沒看過？」或是「為何此時要拋，有特別的理由嗎？」

除此之外，對於每家大廠每日1千萬美元的拋匯上限，央行嚴格執行的程度，已到了即使沒超限，但只要已快接近1千萬美元的上限，央行就會致電銀行：「該公司快超限了！」甚至會告訴銀行：「要否等到明天再作？」亦即，每日拋匯量能少多少，就少多少。

但除此之外，央行恐怕不能在「親自買匯」一事上，展現太多力道，這些政府都了解，包括周二由經濟部中小企業處跳出來開記者會，宣布要領銜八大行庫為中小企業作外匯避險，代表匯率升值是跨部會心裡都有數的事，但到底現在開始避險，能為廠商解決多少問題，仍是大問號。

另一個根本性的問題，在於美元的表現，雖然美國不乏利多消息，但整個大環境的變數未有太大改變，例如「又大又美法案」過關了，市場普遍預期美國財政更加惡化，使美元走弱，而聯準會主席鮑爾和美國總統川普兩方在對打，但川普明年重新任命聯準會理事，降息勢必會進行，這也使亞幣普遍面臨升值的壓力，更不用說正在進行美台貿易談判的台灣因為對美國察言觀色，而不敢對台幣匯率有太多干預。

在上述因素交錯影響之下，央行現階段最多能作到的，就是讓台幣不要再出現一日升值好幾角的「急升」，而讓台幣能走向「緩升」的格局，亦即，拖延升值的速度，來讓出口商還有排隊拋匯的機會，以避免「一次就走到終點站」，讓尤其是中小企業的出口商不支倒地。

此外，央行公布最新統計也顯示，先前歐元近半年多來的升值幅度為主要貨幣之首，但在7月3日，已由台幣拿下冠軍，歐元從去年底至7月3日，升幅13.35%、台幣升幅已增至13.71%、新加坡元升6.85%、人民幣升值1.92%、日圓升值8.59%、韓元升值8.27%、越南盾貶值2.74%；倘若和美元指數同一期間下跌10.81%觀察，台幣這種升值13.35%的幅度早就已經「超前反應」。

三大法人在3日合計淨買超台股292.32億美元，相較於投信賣超，外資淨買超293.21億美元，是最大的主力，也顯見外資匯入量能對匯市的影響。元太外匯經紀公司以外資為主要交易者，根據統計，元太在3日的成交量6.18億元，比起周三的3.19億元，放大將近1倍，也使台幣在3日仍面臨更大的升值壓力，再加上出口商拋匯壓力仍大，眼看每天只能有最多1千萬美元的拋匯限制，而且台幣持續升值和央行的態度都已很明確，出口商著急之餘，拋匯腳步更是不停歇。

倘若NDF最新報價觀察，一年期約當匯率再度升破27元價位來到26.870元，一個月期為28.635元，半年期則為27.665元，這些都反映市場的最新對台幣匯價的預期，也因此使廠商更急著拋匯。