台幣暴升！壽險高層：台灣壽險業有史以來最大匯率風暴將至

台幣匯率近兩個月以來大幅升值，3日新台幣兌美元更是收在28.828元，強升1.91角，睽違3年多，收盤價再現28元。台灣壽險業更是首當其衝，只因其有逾九成海外資產為美元計價，這也導致壽險業前五月稅前盈餘由盈轉虧。壽險業高層直言，「這將是台灣壽險業有史以來面臨最大的匯率風暴。」

新台幣前五月升值達9.53％，據金管會統計，壽險業出現1兆2,548億元匯損，在扣除避險工具獲利、換匯成本、提列外匯準備金等之後，合計淨匯損2,638億元。而壽險業5月單月暴虧1,066億元，寫有紀錄以來「最嚴重虧損」，淨值2兆345億元，月減1,831億元或8.26％、年減達4,407億元或17.8％。

壽險業高層直言，「這將是台灣壽險業有史以來面臨最大的匯率風暴。」他分析，此次新台幣短時間內大幅升值，對壽險的影響在於兩方面，一個是台幣保單的外幣資產，也就是需要避險的部分，但因為現在避險成本太高，所以會產生匯損；一個則是外幣保單，雖然都是外幣進外幣出，不用避險，但要反映在財報上時，就需要換算成台幣，簡單來說，假設有100億美元，新台幣兌美元33元時，則可反映出3,300億元台幣，如今新台幣兌美元29元時，只剩下2,900億元台幣，兩者就相差400億元，因此造成財報數字大減，對壽險子公司、金控母公司，甚至是投資人，都將無一倖免。

另一位壽險業高層則表示，新台幣升值所帶來的匯兌危機幾乎已成定局，對於背後有富爸爸金控的大型壽險公司，應不至於有太劇烈的影響，中小型壽險公司營運上就會較辛苦。原先避險無論是透過無本金交割遠期外匯交易（NDF）避險策略，還是採取換匯交易（FX Swap）都將增加成本，且如今的NDF成本都7、8%，甚至高於報酬率，太貴了根本下不了手，因此反映在損益上，之後恐進一步影響資本適足率與淨值比。

而金管會日前宣布允許壽險業可將特定保單多提存的準備金釋出，上限為40%，自選轉入外匯價格準備金，或列入稅前盈餘。壽險業高層認為，主要是為了救壽險公司半年報，不要讓損益太難看，但這如同將壽險公司所面臨的問題往後延，恐導致未來窟窿更大，若是之後再度面臨其他市場波動，或財務問題，恐無法因應，這也是每家壽險公司該思考的問題。