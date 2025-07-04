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Q3台幣走勢 兩觀察重點

經濟日報／ 記者任珮云／台北報導

新台幣匯價昨（3）日升破29元，以28.828元作收，盤中更在外資拋匯下觸及28.8元。匯銀人士預估，除了美國經濟表現，第3季新台幣走勢有兩大觀察重點，包括進入股利發放旺季外資是否匯出，以及上市櫃公司財報表現是否影響外資動向，預測新台幣短線在28.2元至29.2元間整理。

外資匯入買超台股成為新台幣第2季升值又急又猛主因，進入第3季，以往年經驗，上市櫃公司開始大量發放股利，外資在拿到股利後多半會將資金匯出，此外，今年以來新台幣升值近4元，7月之後公告6月營收及陸續公布第2季財報，是否會影響外資動向，也成為新台幣第3季走勢關鍵因子。

根據外銀統計過去十年數據顯示，美元每下跌約1%，亞洲股市平均可上漲約1%至2%。上周外資在亞股明顯買多賣少，台股獲得超過48億美元買盤，不僅為外資最青睞的亞洲股市，也是今年來單周最高，另外印度、泰國、馬來西亞與越南也維持資金流入。

隨著7月9日川普貿易談判最終期到來，加稅風險可能拖累美國下半年經濟表現，但也可能提高聯準會降息機率，然不論是經濟成長放緩或聯準會降息機率升高，都不利美元指數反彈。

據金管會統計，5月外資大舉淨匯入126.7億美元，約新台幣3,792億元（以5月底台幣兌美元收盤價29.929元估算）終結連兩個月淨匯出。6月外資又買超台股933.7億元，7月才三個交易日外資再買超839.7億元。

台股 外資 新台幣

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