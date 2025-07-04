壽險面臨最大匯率風暴 業者直言衝擊財報 中小型公司更辛苦
新台幣匯率昨（3）日收盤見28字頭，國內壽險業首當其衝，因其有逾九成海外資產為美元計價，這也導致壽險業前五月由盈轉虧。壽險業高層直言，「這將是台灣壽險業有史以來面臨最大的匯率風暴。」
新台幣匯率第2季起大幅升值，昨日收在28.828元，強升1.91角，三年多來收盤價再現28字頭。新台幣前五月升值達9.52%，金管會統計，壽險業出現1兆2,548億元匯損，在扣除避險工具、換匯成本、提列外匯準備金等之後，合計淨匯損2,638億元。
壽險業5月單月暴虧1,066億元，為有紀錄以來「最嚴重虧損」，淨值2兆345億元，月減1,831億元或8.26%、年減達4,407億元或17.8%。
壽險業高層直言，「這是台灣壽險業有史以來面臨最大匯率風暴。」此次新台幣短時間內大幅升值，對壽險影響在於兩方面，一個是台幣保單的外幣資產，也就是需要避險部分，因為現在避險成本太高，所以會產生匯損；另一個是外幣保單，雖然都是外幣進外幣出，不用避險，但要反映在財報上時，就需要換算成新台幣。
簡單來說，假設有100億美元，新台幣兌美元33元時，可反映出3,300億元新台幣，若新台幣兌美元29元時，只剩下2,900億元新台幣，兩者就相差400億元，造成財報數字大減，對壽險子公司、金控母公司，甚至是投資人，都將無一倖免。
另一位壽險業高層表示，新台幣升值帶來的匯兌危機幾乎已成定局，背後有富爸爸金控的大型壽險公司，應不至於有太劇烈影響，中小型壽險公司營運就會較辛苦。
原先避險無論是透過無本金交割遠期外匯交易（NDF）避險策略，還是採取換匯交易（FX SWAP）都將增加成本，且如今NDF成本都7%、8%，甚至高於報酬率，太貴了根本下不了手，因此反映在損益上，之後恐進一步影響資本適足率與淨值比。
金管會日前宣布允許壽險業可將特定保單多提存的準備金釋出，上限為40%，自選轉入外匯價格準備金或列入稅前盈餘。壽險業高層認為，主要是為了救壽險公司半年報，不要讓損益太難看，但這如同將壽險公司面臨的問題往後延，恐導致未來窟窿更大，若之後再度面臨其他市場波動或財務問題，恐無法因應，這也是每家壽險公司該思考的問題。
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