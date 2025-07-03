投信公會創新、多元理念 助攻亞資中心

第一金投信董事長尤昭文當選投信投顧公會第十屆理事長，尤昭文表示，主管機關有重大政策需要業界共同推動，公會會員也有很多業務要開拓，「創新、多元」是公會可以呼應政府政策，並更加使力著墨之處。

尤昭文指出，壯大資產管理業需要大家一起真正參與，遇到實質具挑戰性的問題需要溝通反映，才能真正落實，尤其投信暨投顧公會會員更需重視善良管理人責任。此外，現階段公會及會員公司也要幫忙民眾防詐。

金管會現正積極推動亞洲資產管理中心，尤昭文認為，在亞資中心政策下，建構良好的另類投資（未具證投信基金性質，簡稱「未具證」）發展環境，放寬投信子公司擔任普通合夥人或投信受託管理的私募股權、創投基金銷售管道，或推動開放基金架構的REITs，創建台版TISA等措施，都可以讓國內投信業者具有發揮創新與多元的空間。

尤昭文2005年到香港外資圈歷練，2013年回台灣持續在投信業界服務，在私募領域有很傑出表現，帶領第一金投信在實質資產的私募股權等領域繳出亮眼成績，他願意與同業相互交流，共同壯大這些業務發展以呼應政策方向，讓台灣在這個領域有機會從夥計到大廚，從代銷到有自主投資能力。

國內基金規模正朝10兆元大關邁進，尤昭文表示，國際資產管理業者的ETF業務雖占整體規模約20%，但可帶入的管理費卻不到產業的5%，因此台灣需要開拓更多元商品，避免業者又陷入削價競爭局面。例如，另類資產商品，其占國際資產管理業者規模約20%，管理費卻達整體產業的50%。