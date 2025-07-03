快訊

準颱風「丹娜絲」明逼近！ 專家：「2地區」首當其衝 周日影響最大

就業報告激勵 史指那指再創新高、道瓊上揚344點

投信公會創新、多元理念 助攻亞資中心

經濟日報／ 記者廖賢龍／台北報導

第一金投信董事長尤昭文當選投信投顧公會第十屆理事長，尤昭文表示，主管機關有重大政策需要業界共同推動，公會會員也有很多業務要開拓，「創新、多元」是公會可以呼應政府政策，並更加使力著墨之處。

尤昭文指出，壯大資產管理業需要大家一起真正參與，遇到實質具挑戰性的問題需要溝通反映，才能真正落實，尤其投信暨投顧公會會員更需重視善良管理人責任。此外，現階段公會及會員公司也要幫忙民眾防詐。

金管會現正積極推動亞洲資產管理中心，尤昭文認為，在亞資中心政策下，建構良好的另類投資（未具證投信基金性質，簡稱「未具證」）發展環境，放寬投信子公司擔任普通合夥人或投信受託管理的私募股權、創投基金銷售管道，或推動開放基金架構的REITs，創建台版TISA等措施，都可以讓國內投信業者具有發揮創新與多元的空間。

尤昭文2005年到香港外資圈歷練，2013年回台灣持續在投信業界服務，在私募領域有很傑出表現，帶領第一金投信在實質資產的私募股權等領域繳出亮眼成績，他願意與同業相互交流，共同壯大這些業務發展以呼應政策方向，讓台灣在這個領域有機會從夥計到大廚，從代銷到有自主投資能力。

國內基金規模正朝10兆元大關邁進，尤昭文表示，國際資產管理業者的ETF業務雖占整體規模約20%，但可帶入的管理費卻不到產業的5%，因此台灣需要開拓更多元商品，避免業者又陷入削價競爭局面。例如，另類資產商品，其占國際資產管理業者規模約20%，管理費卻達整體產業的50%。

創投基金 第一金

延伸閱讀

尤昭文當選投信投顧公會理事長 黃昭棠、黃書明及顧奎民當任副理事長

投信投顧公會理事長改選 尤昭文出線

台南身障就博會5日登場 張泰山代言防詐提供12顆簽名球抽獎

半導體強強滾 台美半導體ETF成長可期

相關新聞

時隔3年…台幣收盤升破29 穩居最強亞幣

台幣在歷經五月初急升之後，六月底開始，市場預期心理再起，七月迄今三個交易日，台幣匯價「連三升」。昨日收盤價為廿八點八二八元，雖僅升值一點九一角，但升破廿九元大關，是時隔三年收盤價再次看到廿八字頭。盤中最高價廿八點八元，也是逾三年三個月以來的盤中新高價位。

新聞眼／預期心理又起 台幣一路不回頭？

台幣在五月初二個交易日曾單日各急升近一元，讓人記憶猶新，七月以來台幣再度走升，昨日甚至升破廿九元大關。但五月中到六月中預期台幣升值心理曾一度消退，為何近來看升台幣的「單邊預期心理」卻又再起？升破廿九元後，台幣會一路不回頭嗎？

台幣又升值…電子業獲利縮水 工具機廠憂訂單

台幣匯率昨收在廿八點八二八元，半導體、代工、零組件等產業多以美元為交易貨幣，台幣強勢飆升，科技業者本季難逃營收縮水、匯損與毛利率下滑，災情慘重。一家重量級工具機廠老闆說，這是他從事工具機產業五十年來最慘的時期，如果台幣持續升值，不排除年底要裁員三分之一。

美元保單宣告利率升抵4.35%

美元利率維持高檔，壽險公司7月宣告利率大戰有三家參戰，凱基人壽調升六張美元保單宣告利率0.02至0.08個百分點，合庫人...

美元優利定存年息衝12% 將來銀新戶專案最優惠 王道銀、滙豐銀上看10%

新台幣再度突破29元，加上美元疲軟以及市場對聯準會（Fed）下半年降息的預期心理漸濃，國人加快資產多元布局步調，銀行為了...

銀行爛頭寸暴增效應 364天期存單利率跌破1.4%

央行昨（3）日標售364天期定期存單新台幣1,400億元，在市場資金寬鬆及銀行搶標下，本月存單得標加權平均利率跌破1.4...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。