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96%上市櫃未交永續報告書

經濟日報／ 記者廖珮君／台北報導

還沒編永續報告書的上市櫃公司，要加快腳步了。證期局副局長高晶萍昨（3）日說，2025年起全體1,869家上市櫃公司都需編製永續報告書，至今有96%公司尚未完成，最晚需在2025年8月底完成申報（2024年度），否將遭證交所處最重100萬元違約金。

上市櫃公司永續報告書所提供資訊，是投資人、股東、客戶等利害關係人，進一步檢視企業永續經營表現及進行投融資決策等的重要參考依據，也有助防範企業「漂綠」行為。

金管會在2023年3月發布「上市櫃公司永續發展行動方案」，2023年起資本額逾20億元的上市櫃公司需編製永續報告書，2025年再納入資本額20億元以下者，等於全體上市櫃公司每年8月底前，都要編製並申報前一年永續報告書。

高晶萍說，20億元以下共1,276家上市櫃公司，將是今年首次強制要求編列。

金管會

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