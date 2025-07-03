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投信公會改選 尤昭文出線 期許善盡善良管理人責任、支持官方政策推動

經濟日報／ 記者廖賢龍／台北報導
投信投顧公會昨（3）日改選理事長，前任理事長劉宗聖（圖左）與新任理事長尤昭文（圖右）交接。投信投顧公會／提供
投信投顧公會昨（3）日改選理事長，前任理事長劉宗聖（圖左）與新任理事長尤昭文（圖右）交接。投信投顧公會／提供

投信暨投顧公會昨（3）日改選理監事，選出23席理事、七席監事，第一金投信董事長尤昭文當選新任理事長，監事會召集人由凱基投信董事長丁紹曾出任。尤昭文並指派三位副理事長，分別是富邦投信董事長黃昭棠、富蘭克林華美投信董事長黃書明、顧德投顧董事長顧奎民。

尤昭文表示，感謝前任理事長劉宗聖努力帶動業界提供ETF等商品給投資人有更多選擇，接下來要一棒接一棒努力下去，公會要推動的事很多，也需要副理事長、理監事及會員們共同努力。

尤昭文並對公會未來會務提出三大期待，第一個是善良管理人的責任，這是所有投信公司最重視的，希望未來任何業務開發都能以善盡善良管理人責任為前提，共同討論產業未來。

第二是，只要大家想做、大家願意做、也能做的業務，就透過公會這個平台來討論、爭取，一起努力；第三個是，持續支持主管機關政策推動，但若產業有窒礙難行之處，也要勇敢表達，以利政策制定及規劃。公會也會扮演居間角色，反映業者心聲及實際會遇到的挑戰，供主管機關調整政策。

劉宗聖表示，感謝公會及業界一起推動ESG、ETF等重大政策項目，ETF受益人數已逾1,500萬人，定時定額每月金額也已有120億至150億元；接下來，政府推動亞洲資產管理中心，同樣需要公會會員們一起努力。

第十屆當選理事依得票數為：國泰投信總經理張雍川、尤昭文、瀚亞投信總經理鄭立元、聯博投信董事長翁振國、施羅德投信總經理謝誠晃、保德信投信總經理梅以德、鉅亨買基金總經理張榮仁、黃書明、統一投顧董事長黎方國、兆豐投信董事長陳佩君、德銀遠東投信總經理黃釗盈、中租投顧總經理蘇皓毅、富盛投顧執行副總游景森、顧奎民、聯邦投信總經理莊雅晴、柏瑞投信通路理財部主管陳以文、宏遠投顧董事長陳宏達、 黃昭棠、路博邁董事總經理黃忠雄、啟發投顧執行長林嘉勉、新光投信總經理陳文雄、富達投信董事長李少傑、台新投信總經理葉柱均。

七席監事依得票數為：丁紹曾、貝萊德投信總經理佘曉光、富蘭克林證券投顧董事長黃琡珺、聯博投信總經理吳中嵐、第一金投顧董事長黃詣庭、柏瑞投信投資長黃軍儒及群益投信總經理陳明輝。

富蘭克林華美投信 總經理 董事長

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