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資本額逾500億元大公司受惠 債券、設備交易揭露鬆綁

經濟日報／ 記者廖珮君／台北報導

金管會昨（3）日完成修正相關法規，對資本額逾500億元的大公司，鬆綁其買賣債券與營業設備時的交易公告門檻。過去這類交易額只要達3億元或10億元即須公告，新制將門檻一律調高到公司實收資本額5%，預計7月底上路。

截至今年4月底，國內資本額逾500億元的公司僅34家，全為上市公司，將成為此次鬆綁規定的受惠者。

據金管會2022至2024年統計，若以舊制計算，三年間共須公告約475則。新制實施後，僅需公告87則，揭露數量可減少約八成，換算每年可減少約兩成公告量，有助降低企業申報負擔，並提升資訊揭露品質。

證期局副局長高晶萍表示，外界建議大型企業規模龐大，若仍比照一般上市櫃公司交易3億元或10億元即須公告的標準，易造成資訊揭露過度，攸關性反而降低。經金管會徵詢證交所與櫃買中心意見後，決定啟動修法。

此次修正「公開發行公司取得或處分資產處理準則」條文，在預告期內，也曾收到業者建議，希望擴大適用到資本額達100億元以上者，但金管會未予採納。

櫃買中心 金管會

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