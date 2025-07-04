金管會打詐 緊盯警示戶

金管會今（4）日將邀集各銀行召開打詐會議，銀行圈關注會中討論的兩大重點，一、金管會對警示帳戶觀察指標與督促改善機制的規劃，被列入高警示帳戶黑名單者，是否得被公告揭露，二、警示戶通報圈存48小時，是否再予延長。

據了解，原先金管會控管警示戶方案，發函給各銀行中並未提及打入「高警示帳戶黑名單」者要被公告揭露，今天可望進一步討論警示戶觀察指標，並決定是否公布及如何揭露。

金管會3月上路的控管機制，明訂兩大指標：警示戶占比／存款帳戶占比，以及警示戶月新增率／同業平均月增率，依其指標，已有三家金融業被列管。

依原先規定，只要兩項指標同時超標兩個月，即列為觀察名單，連續四個月未改善就會被公告，成為全民關注的對象。

但銀行反彈聲浪起，最害怕名單被公布，有損商譽、影響存戶信心，更擔心被詐團盯上。今日會議中，將由銀行局說明後續相關規劃，據了解，金管會仍傾向高警示帳戶黑名單需被揭露。

其次，會中也將討論警示戶聯防機制對通報款項圈存48小時，是否再予延長。為協助檢警調單位有更多時間調查並攔阻民眾受詐款項，銀行公會是在2023年4月決議警示戶款項圈存從24小時，延長到48小時。

檢警調單位仍認為僅「圈存」48小時過短，不利調查案件，曾建議金管會延長到72小時，日前有立委也支持此方向。

但銀行圈多認為，若圈存時間過長恐造成不必要客訴或影響客戶商業活動，48小時應可衡平檢警偵辦時間與民眾支配財產權益，建議仍維持圈存48小時。

金管會是在6月底發函給各銀行，指定各銀行專責打詐主管出席7月4日的「打詐交流會議」並邀請檢察署與警政署分享相關案例與阻詐作為，金管會也將說明防詐精進措施與督促改善警示戶推動規畫，將由副主委陳彥良主持。