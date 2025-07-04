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銀行爛頭寸暴增效應 364天期存單利率跌破1.4%

經濟日報／ 記者任珮云／台北報導
央行3日標售364天期定期存單新台幣1,400億元，在市場資金寬鬆及銀行搶標下，本月存單得標加權平均利率跌破1.4%，下滑到1.391%，創2024年6月以來新低。 路透
央行3日標售364天期定期存單新台幣1,400億元，在市場資金寬鬆及銀行搶標下，本月存單得標加權平均利率跌破1.4%，下滑到1.391%，創2024年6月以來新低。 路透

央行昨（3）日標售364天期定期存單新台幣1,400億元，在市場資金寬鬆及銀行搶標下，本月存單得標加權平均利率跌破1.4%，下滑到1.391%，創2024年6月以來新低。銀行資金調度人士分析，Fed降息預期升溫、美經濟數據疲弱推動美元轉弱，吸引外資回流亞洲市場。新台幣升值、外資匯入款、7月進入上市櫃公司股利發放高峰和銀行放款不振等因素，均造成銀行爛頭寸暴增。

本期364天期定存單投標倍數2.1倍，創2023年6月以來新高，投標總額為2944.05億元；而得標比率47.55%亦創2023年6月以來新低。

行庫主管表示，受新台幣近期強勢升值影響，市場資金明顯寬鬆；外資匯入及企業匯回資金動能和出口商拋匯轉為新台幣等因素，均持續墊高銀行體系資金水位。此外，新台幣急升，央行為穩定匯率進場承接美元、釋出台幣，這些新台幣大多存放在銀行體系內，亦導致銀行短期資金水位上升。

昨日標售的364天期存單，平均得標利率較上月下滑2.9個基點，降至1.391%，不僅連續第二個月下滑，更下探逾一年以來新低。

此外，7月進入上市櫃公司股利發放高峰，眾多配息資金先前已預先回存至銀行，短期內推升存款總額。由於企業與民眾尚未啟動資金運用，這些資金暫時停留在體系內，進一步加重市場資金寬鬆狀態。

另外，川普的關稅戰影響下，國內企業對於擴產或借貸態度保守，使銀行放款需求放緩，資金流向企業端的速度明顯放緩，形成資金淨流入大於流出的現象。銀行主管指出，新台幣急升，加上美國關稅政策未明、全球政經局勢丕變，使企業投資信心下滑，資本支出與營運資金同步縮手，導致整體資金需求驟降。

市場人士預期，在美國聯準會尚未明確啟動降息前，外資仍有可能持續匯入，搭配國內保守的放款氛圍與企業儲備資金策略，銀行短期內之爛頭寸仍將續增。

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