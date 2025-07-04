美元保單宣告利率升抵4.35%

美元利率維持高檔，壽險公司7月宣告利率大戰有三家參戰，凱基人壽調升六張美元保單宣告利率0.02至0.08個百分點，合庫人壽調升0.1個百分點，台灣人壽美元保障型商品最大調升0.1個百分點之後，最高宣告利率升抵4.35%，一舉突破市面上美元保單宣告利率天花板的4.32%，登上冠軍。

台灣人壽美元保障型商品最大調升0.1個百分點，調升後最高宣告利率達4.35%；而遠雄人壽繼4月及5月接連推出利率高達4.32％利變終身壽險後即占據宣告利率冠軍寶座，但在本月按兵不動之下，台灣人壽超車成為市場宣告利率冠軍，至於台壽美元儲蓄型商品則未調整，最高宣告利率仍為3.15%。

合庫人壽也調升五張美元保單宣告利率，最高調升0.1個百分點，調整後最高宣告利率為4.25％；合庫壽表示，鑑於公司美元利變型區隔帳戶投資收益持續穩定累積，在遵循公平待客原則前提下，適度調升宣告利率。

凱基人壽亦考量區隔資產債息收益率維持穩定，且累積足夠收益，故調升美元商品宣告利率2~8個基本點，合計調整六張美元保單（現售四檔、停售二檔），調整後最高宣告利率達4.25%。

本月包括國泰人壽、富邦人壽、新光人壽、南山人壽、三商美邦人壽（2867）、元大人壽、遠雄人壽、台新人壽、臺銀人壽及全球人壽等宣告利率均按兵不動。總體目前市場美元保單宣告利率水準，遠雄人壽最高仍為4.32%；國泰、凱基、元大最高維持4.3%。