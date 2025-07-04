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準颱風「丹娜絲」明逼近！ 專家：「2地區」首當其衝 周日影響最大

就業報告激勵 史指那指再創新高、道瓊上揚344點

台幣1元換5日圓 快了

經濟日報／ 記者林勁傑／台北報導

新台幣持續走強，帶動日圓兌台幣匯價再創新低。臺灣銀行昨（3）日日圓現鈔換匯賣出價以0.2038元作收，追平歷史最「甜」換匯價格，逐步進逼新台幣1元換到5日圓。

根據央行統計昨日新台幣強升1.91角，美元指數則下跌0.12%。主要亞幣皆走升；日圓小升0.03%，人民幣升0.08%，新加坡幣升0.15%，新台幣強漲0.66%，穩坐最強亞幣。以臺灣銀行日圓現金匯率牌價為例，前一波高點在4月22日為0.2351，如今進逼0.20關口，二個半月來台幣對日圓升逾15％。

展望日圓後市，富邦金（2881）首席經濟學家羅瑋分析，第3季難以預估，不過，第4季日圓對美元匯率可能升抵140至142，如果突破140後，不排除測135。除因美日關稅談判結果，美國也希望日本匯率能對現在的貿易順差有所反應。他並建議投資人趁現在新台幣對日圓升值之際，把握機會用甜甜價買匯。

網銀換匯量最大的玉山銀指出，新台幣5月大幅升值、讓日圓匯價相對下跌，台灣民眾偏愛日本旅行，從網銀觀察，日圓交易量較去年同期成長超過100%。整體而言，第2季新台幣兌美元升值10.96%，相較之下幾乎所有外幣兌新台幣都呈貶值。適逢暑期出國旺季到來，包括日圓、美元、澳幣及歐元交易量都成長。北富銀也觀察5、6月客戶兌換日圓總兌換量明顯成長，日均兌換量較1月至4月成長超過200%。

新台幣 日圓

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