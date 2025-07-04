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美元優利定存年息衝12% 將來銀新戶專案最優惠 王道銀、滙豐銀上看10%

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北報導
銀行為了幫民眾鎖利，7月紛紛推出最新的美元定存方案。聯合報系資料照
銀行為了幫民眾鎖利，7月紛紛推出最新的美元定存方案。聯合報系資料照

新台幣再度突破29元，加上美元疲軟以及市場對聯準會（Fed）下半年降息的預期心理漸濃，國人加快資產多元布局步調，銀行為了幫民眾鎖利，7月紛紛推出最新的美元定存方案，將來銀行推出新戶美元定存專案，祭出市面上最優的美元定存年利率12%優惠。

王道銀（2897）推1個月期美元定存年利率10%優惠；台新Richart則給出1個月期年利率5%優惠。

滙豐銀行即日起至9月30日止，針對該行卓越理財及運籌理財One能戶客戶推出外幣換匯定存，單筆承作等值3萬美元以上，可享美元定存7天期年利率10%，最高承作總限額為等值200萬美元。

將來銀行即日起至9月30日推出新戶美元定存專案，符合資格存戶可於開戶成功當日於該行App開立專案定存，可享美元1個月期固定年利率12%，每人不限筆數，每筆可存金額美元100元起至美元1,500元（個人累積總金額上限）。

另外，將來銀也針對舊戶推出美元3個月期年利率4.1%優惠，活動期間至7月31日。

王道銀行即日起至9月30日止，針對首次開立王道銀行存款帳戶之新戶，自成功開戶日起至10月31日15:30止，可享有1個月期美元定存年利率10%優惠，單筆起存金額為美元1,000元，最高上限為美元1萬元，每人限存一筆。

除了新戶可享優惠之外，即日起至8月1日，所有客戶當下存款總餘額較2025年3月31日日終餘額之新增存款，皆可享3個月期美元定存年利率5%優惠，單筆起存金額為美元300元（含），最高上限為美元10萬元（含）。

台新Richart即日起至8月1日止，推出新資金優利定存專案，若民眾選擇續存(含本金續存/本利續存)，可享美元1個月期定存年利率5%、3個月期定存年利率4.8%、6個月期定存年利率4.5%，若選擇不續存，則享美元1個月期定存年利率4.8%、3個月期定存年利率4.5%、6個月期定存年利率4.3%，只要50美元即可存。

中信銀行推出換匯轉存外幣優利方案，民眾網路銀行或中信銀App指定入口，辦理外幣優利定存，即享美元14天期年利率6％、1個月期年利率4.8%、3個月期年利率4.5%、6個月期年利率4%優惠，單筆起存金額為10,000美元，活動延長到7月31日。

中信銀行 定存

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