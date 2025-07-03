泰山與街口金科因返還36億訴訟事 泰山已供擔保進行假執行程序

泰山（1218）3日公告說明與街口金融科技因返還投資款訴訟事，經臺灣臺北地方法院判決街口金融科技應給付泰山新台幣35.95億元，泰山已供擔保進行假執行程序。

泰山以債權人的身分於公告中指出，債務人為街口金融科技，雙方因返還投資款等事件進行訴訟，經臺灣臺北地方法院判決街口金融科技應給付泰山新台幣35.95億元，及自民國112年9月8日起至清償日止，按年息百分之5計算之利息。泰山以新臺幣11.98億元為街口金融科技，已供擔保進行假執行程序。