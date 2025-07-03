泰山與街口金科因返還36億訴訟事 泰山已供擔保進行假執行程序
泰山（1218）3日公告說明與街口金融科技因返還投資款訴訟事，經臺灣臺北地方法院判決街口金融科技應給付泰山新台幣35.95億元，泰山已供擔保進行假執行程序。
泰山以債權人的身分於公告中指出，債務人為街口金融科技，雙方因返還投資款等事件進行訴訟，經臺灣臺北地方法院判決街口金融科技應給付泰山新台幣35.95億元，及自民國112年9月8日起至清償日止，按年息百分之5計算之利息。泰山以新臺幣11.98億元為街口金融科技，已供擔保進行假執行程序。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言