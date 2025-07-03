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LINE Pay、一卡通終止合作 金管會：已交代要跟用戶說清楚

中央社／ 台北3日電
LINE Pay。圖／LINE Pay提供
LINE Pay。圖／LINE Pay提供

LINE Pay金管會申請電支執照，預計今年底跟近700萬用戶的一卡通iPASS MONEY終止合作。金管會今天表示，目前仍在審查LINE Pay電支執照，2家機構需跟用戶說清楚，避免讓消費者不知所措。

第三方支付年度代理收付日均餘額一旦超過新台幣20億元，依規定須向金管會申請電支業務許可，納入金融監理範圍。LINE Pay已在今年2月向金管會申請經營電支業務，由於法規上2家電支業者要獨立經營，一卡通iPASS MONEY與LINE Pay規劃在今年12月31日終止合作，700萬用戶可能受影響。

金管會銀行局副局長王允中在例行記者會表示，LINE Pay有幾次補件，目前仍在審查電支執照中。已交代2家機構要跟用戶說清楚，分割時不要出現讓消費者不知所措的情況。

LINE Pay 一卡通 金管會

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