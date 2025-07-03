LINE Pay、一卡通終止合作 金管會：已交代要跟用戶說清楚
LINE Pay向金管會申請電支執照，預計今年底跟近700萬用戶的一卡通iPASS MONEY終止合作。金管會今天表示，目前仍在審查LINE Pay電支執照，2家機構需跟用戶說清楚，避免讓消費者不知所措。
第三方支付年度代理收付日均餘額一旦超過新台幣20億元，依規定須向金管會申請電支業務許可，納入金融監理範圍。LINE Pay已在今年2月向金管會申請經營電支業務，由於法規上2家電支業者要獨立經營，一卡通iPASS MONEY與LINE Pay規劃在今年12月31日終止合作，700萬用戶可能受影響。
金管會銀行局副局長王允中在例行記者會表示，LINE Pay有幾次補件，目前仍在審查電支執照中。已交代2家機構要跟用戶說清楚，分割時不要出現讓消費者不知所措的情況。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言