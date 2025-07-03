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新台幣強升1.91角穩坐最強亞幣 暌違3年收盤再現28元

中央社／ 台北3日電
台幣美元示意圖。 圖／AI生成
台幣美元示意圖。 圖／AI生成

美國與越南達成貿易協議，淡化經濟前景的不確定性，金融市場正面表態，美股領漲之下，台灣上演股匯雙漲的戲碼，新台幣兌美元更是一飛沖天，收盤價飛越29元整數大關，收在28.828元，強升1.91角，睽違3年多，收盤價再現28元。

美國總統川普宣布與越南達成貿易協議，關稅僵局露出曙光，加上台積電美國存託憑證（ADR）再寫新猷，激勵台股上漲135.23點，收22712.97點。

新台幣兌美元今天開盤直接站在29元整數大關，旋即啟動升勢，最高升抵28.8元，強漲逾2角，台北及元太外匯市場總成交金額略為放大至18.43億美元。

外匯交易員表示，美越已經達成貿易談判，市場樂觀期待台美談判結果，外資繼續匯入並積極買超台股，此外，美國就業數據疲弱，強化降息預期，美元續弱，為亞幣提供支撐。

國內方面，外匯交易員指出，新台幣延續升勢，出口商不得不下調目標價，拋匯力道持續，進一步助長升勢，可以說是「升值條件全面具備」，今天匯價直接闖過29元整數大關，也在預料之中。

7月以來，不過短短3個交易日，新台幣已經累計狂飆1.074元或3.73%，升幅高於主要亞幣。

以今天匯率表現來看，美元下跌0.12%。主要亞幣都走升，韓元獨自憔悴，小貶0.04%；日圓小升0.03%，人民幣升值0.08%，新加坡幣升0.15%，新台幣強漲0.66%，登最強亞幣。

外匯交易員指出，近日新台幣啟動強勁升勢，但央行沒有放手，每天持續在盤中各點位提供流動性，只是國際因素推動新台幣往升值強勁，同時出口表現亮麗，基本面也為升勢添加柴火，在此情況下，央行沒有打算逆勢而為，所以新台幣匯率仍是穩步走升。

外匯市場 新台幣 美國

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