Visa攜環亞推機場外帶餐 搶攻高端旅客

看準夏季出境旅遊潮與高端卡友需求，Visa攜手松山機場環亞貴賓室，於即日起至9月30日推出「Lounge To Go」專屬外帶餐優惠，主打Visa無限卡與商務無限卡卡友專屬禮遇，結合便利與質感，搶攻高端旅客餐飲市場。

本次活動限於台北松山機場國際線出境大廳3樓的「Lounge To Go 環亞．美食隨行」櫃台提供，凡持有台灣、中國大陸、香港及澳門地區發行的Visa無限卡與商務無限卡者，可免費兌換一份專屬外帶餐。每卡每月限兌一次，限量1,000份，數量有限，兌完為止。

Visa與環亞集團強調，此舉是為因應現代商務與休閒旅客對「即取即走」高品質飲食的需求。對於時間緊湊、無法進貴賓室用餐的旅客，「Lounge To Go」提供快捷且不失質感的餐飲選擇。

餐點方面，涵蓋炭烤時令蔬菜溫沙拉、招牌酥炸香雞排與人氣甜點等多元選擇，並可搭配精品手沖咖啡、台灣高山茶、蘋果汁或台灣金牌啤酒（提醒飲酒過量有害健康）。內容設計強調在地元素與風味多元，提升整體體驗感。

除專屬禮遇外，「Lounge To Go」也對所有旅客開放，一般旅客可自費選購多樣外帶餐點。Visa與環亞指出，期望此服務能讓更多出境旅客在登機前享有美味且便利的用餐體驗，為飛行旅程增添儀式感與舒適度。

環亞集團近年持續強化機場服務創新，旗下經營逾600座機場貴賓室與接待設施，涵蓋全球150個城市，並連續九年獲得Skytrax「全球最佳獨立機場候機室」殊榮。此次與Visa再度合作，亦展現其深耕亞太市場與高端客群的企圖心。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康