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12強錦標賽冠軍銀幣預購截止 中籤者未依期限繳款將視同放棄

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導

為慶祝我國國家代表隊於2024年11月24日世界12強棒球錦標賽奪冠，央行委請臺灣銀行採預購登記制公開發售「2024年第三屆世界12強棒球錦標賽冠軍紀念銀幣」。預購登記已截止，中籤者未依期限繳款將視同放棄。

央行指出，「2024年第三屆世界12強棒球錦標賽冠軍紀念銀幣」預購登記已截止，已於7月2日23時59分59秒結束，登記總數為60,772枚，超過36,000枚預購上限，3日經臺灣銀行電腦抽籤後，中籤名單將公告於該行「2024年第三屆世界12強棒球錦標賽冠軍紀念銀幣網路申購系統 (https://coins.bot.com.tw)」。中籤者繳款期間自即日起至7月11日15時30分止，逾期未繳款者，視同放棄。

有關中籤情形及繳款資訊，網路預購者可逕於前揭申購系統網站查詢並繳費；臨櫃預購者可於臺灣銀行營業時間內，致電預購時選定取貨的分行，由分行行員協助查詢及後續繳費事宜。

世界棒球12強 央行 臺灣銀行

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