LINE Pay跨境業務拓展 再度攜手南韓樂天集團展開第二波合作

LINEPAY（7722）宣布再度攜手韓國樂天集團展開第二波合作，繼上百家樂天超市全面支援LINE Pay行動支付後，即日起用戶也可於韓國境內七家樂天免稅店使用LINE Pay付款，體驗無現金支付與享受點數回饋。

樂天免稅店是韓國規模最大、品牌和品項最齊全的免稅商品販售通路，除了國際機場櫃位之外，旗下市區門市位於首爾的明洞購物區、蠶室洞的樂天世界塔（Lotte World Tower）、釜山的西面商圈和濟州市中心等精華地段，交通便利適合排入逛街行程中，是國際旅客到訪韓國不能錯過的重要購物站。

赴韓國旅遊的台灣遊客人數持續創高。LINE Pay表示，為提供用戶海外支付便利與回饋價值，LINE Pay積極針對用戶喜愛的海外消費據點拓展跨境合作，此次合作鎖定國人赴韓必訪的樂天免稅店，進一步擴大LINE Pay與韓國最大零售通路樂天集團的合作，未來也將持續把LINE Pay的支付服務推廣到更多支付場域。