快訊

年薪百萬也扛不住！7旬父母抗拒住養老院 他回家見這情況崩潰

曾向他求助！豐原一家受騙尋短人倫悲劇 議員謝志忠出面還原經過

LINE Pay跨境業務拓展 再度攜手南韓樂天集團展開第二波合作

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

LINEPAY（7722）宣布再度攜手韓國樂天集團展開第二波合作，繼上百家樂天超市全面支援LINE Pay行動支付後，即日起用戶也可於韓國境內七家樂天免稅店使用LINE Pay付款，體驗無現金支付與享受點數回饋。

樂天免稅店是韓國規模最大、品牌和品項最齊全的免稅商品販售通路，除了國際機場櫃位之外，旗下市區門市位於首爾的明洞購物區、蠶室洞的樂天世界塔（Lotte World Tower）、釜山的西面商圈和濟州市中心等精華地段，交通便利適合排入逛街行程中，是國際旅客到訪韓國不能錯過的重要購物站。

赴韓國旅遊的台灣遊客人數持續創高。LINE Pay表示，為提供用戶海外支付便利與回饋價值，LINE Pay積極針對用戶喜愛的海外消費據點拓展跨境合作，此次合作鎖定國人赴韓必訪的樂天免稅店，進一步擴大LINE Pay與韓國最大零售通路樂天集團的合作，未來也將持續把LINE Pay的支付服務推廣到更多支付場域。

LINE Pay 樂天

延伸閱讀

LLB／東園國小、中山國中資格賽奪冠 前進8月世界賽

台灣福斯汽車推出「Volkswagen MOVE」創新移動服務！提供共享、租賃與訂閱服務

韓國斗山集團 擦亮金字老招牌

《下流大盜》漫畫點閱9800萬 柳承龍x林秀晶x梁世宗海底尋寶不擇手段

相關新聞

台幣收盤前差點破28.8元 央行出手拉回28.828元作收

台幣升勢強勁，下午2點之後數度觸及今日盤中最高點28.8元，為此，央行也再度出手拉尾盤，終場將匯價從28.8元拉回8分至...

泰山欲追回36億元「扣押執行發現帳戶歸零」？街口董座胡亦嘉回應了

泰山（1218）入股電支龍頭街口母公司街口金科涉訟，泰山對街口金科提起返還36億元股款5月經一審判決勝訴，並得假執行，傳...

新台幣強升1.91角 收28.828元

台北外匯市場新台幣兌美元今天收盤收28.828元，強升1.91角，成交金額12.25億美元

集團組織調整深化韓國布局 元大金直接持有韓國子行

元大金（2885）3日召開董事會通過集團組織調整，將旗下元大銀行100%持股之子公司元大儲蓄銀行（韓國）轉由元大金控直接...

新台幣午盤坐穩「28」字頭 央行調控拋匯節奏與規模

新台幣匯價午盤「28」字頭坐穩了！台北外匯經紀公司新台幣午盤以28.885元暫收，升值1.34角，成交量7.06億美元。

央行出手阻升 台幣午盤仍破29元收28.885元

台幣匯價中午暫收28.885，升值1.34角，由於上午的出口拋匯的力道放大，因此也使得午盤的成交量擴大到7.06億美元，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。