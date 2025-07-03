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投信投顧公會理事長改選 尤昭文出線

經濟日報／ 記者蔡靜紋／台北即時報導

投信投顧公會3日改選理監事，經過第一輪理事選舉後，隨即舉行理事會推選新任理事長，由第一金投信董事長尤昭文當選。

尤昭文為紐約佩斯大學投資管理碩士，還有國內少見的國際另類投資特許分析師執照，具備外商與公股雙重經歷，早年在香港服務，2013年返台加入資產管理業，並於六年前轉任第一金投信董事長，除推動基金與ETF外，也大力發展私募基金、綠能投資。他也是投信投顧公會私募股權基金專案小組召集人，主張未來的公會理事專業分工，強化各領域發展。

在尤昭文的想法中，台灣目前資產管理主流集中於ETF與共同基金，應加速對接國際，推出更具吸引力的投資商品與策略；提升國際競爭力亞洲資產管理中心的打造，不在於能吸多少錢，而在於能創造多少價值。台灣的資產管理業不能滿足只當「基金代銷窗口」，而是選擇當「資產管理廚房」，從「夥計」變成「大廚」，才算真正進入產業升級的核心圈。

投信投顧公會在金管會資產管理政策扮演與市場實務橋接、政策推動落實的重要關鍵角色，此次理事長改選，攸關未來三年是資產管理業否能延續深化國際布局與政策對接的步伐。最後由誰出線，業界高度關注。

第一金 董事長

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