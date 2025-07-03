台幣收盤前差點破28.8元 央行出手拉回28.828元作收

台幣升勢強勁，下午2點之後數度觸及今日盤中最高點28.8元，為此，央行也再度出手拉尾盤，終場將匯價從28.8元拉回8分至28.828元，升值1.91角，台北外匯經紀公司全日成交量為12.25億美元，午盤過後的成交量5.19億美元，不但低於上午的7.06億美元，也低於昨日成交量12.71億美元，可見得央行以「緩升」為原則，仍放手讓台幣繼續升值，合計7月以來3個交易日，台幣合計已升值1.164元。

今日台幣盤中震盪2.19角，中午11點之前及下午2點過後都各有一波明顯升幅，經過央行進場調節之後，升幅略為縮小，台幣早盤以29元開盤，升值1.9分，開盤之後很快就升破29元大關，午盤之前最高升至28.886元，2點半左右再升至28.8元的當日最高價位。今日台幣升勢仍超過大多數亞幣。