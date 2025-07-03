快訊

「記住他們、命債命還」恐嚇京華城案11檢察官 北市刑大帶回涉嫌男

13天震逾千次！日鹿兒島規模5.5地震「震度首破6」當局急發避難指示

泰國3天換掉2位總理！內閣改組大風吹 他當1天就下台

聽新聞
0:00 / 0:00

台幣收盤前差點破28.8元 央行出手拉回28.828元作收

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
台幣收盤前險破28.8，央行出手使匯價以28.828元作收。圖／聯合報系資料照片
台幣收盤前險破28.8，央行出手使匯價以28.828元作收。圖／聯合報系資料照片

台幣升勢強勁，下午2點之後數度觸及今日盤中最高點28.8元，為此，央行也再度出手拉尾盤，終場將匯價從28.8元拉回8分至28.828元，升值1.91角，台北外匯經紀公司全日成交量為12.25億美元，午盤過後的成交量5.19億美元，不但低於上午的7.06億美元，也低於昨日成交量12.71億美元，可見得央行以「緩升」為原則，仍放手讓台幣繼續升值，合計7月以來3個交易日，台幣合計已升值1.164元。

今日台幣盤中震盪2.19角，中午11點之前及下午2點過後都各有一波明顯升幅，經過央行進場調節之後，升幅略為縮小，台幣早盤以29元開盤，升值1.9分，開盤之後很快就升破29元大關，午盤之前最高升至28.886元，2點半左右再升至28.8元的當日最高價位。今日台幣升勢仍超過大多數亞幣。

台幣 外匯 央行

延伸閱讀

央行出手阻升 台幣午盤仍破29元收28.885元

股匯雙升！新台幣早盤再「閃」28字頭 預期 Fed 降息近了

台幣早盤升破29大關 最高升破28.9

央行雖出手使台幣重貶7.22角 本周匯價恐仍看到28字頭

相關新聞

台幣收盤前差點破28.8元 央行出手拉回28.828元作收

台幣升勢強勁，下午2點之後數度觸及今日盤中最高點28.8元，為此，央行也再度出手拉尾盤，終場將匯價從28.8元拉回8分至...

泰山欲追回36億元「扣押執行發現帳戶歸零」？街口董座胡亦嘉回應了

泰山（1218）入股電支龍頭街口母公司街口金科涉訟，泰山對街口金科提起返還36億元股款5月經一審判決勝訴，並得假執行，傳...

新台幣強升1.91角 收28.828元

台北外匯市場新台幣兌美元今天收盤收28.828元，強升1.91角，成交金額12.25億美元

集團組織調整深化韓國布局 元大金直接持有韓國子行

元大金（2885）3日召開董事會通過集團組織調整，將旗下元大銀行100%持股之子公司元大儲蓄銀行（韓國）轉由元大金控直接...

新台幣午盤坐穩「28」字頭 央行調控拋匯節奏與規模

新台幣匯價午盤「28」字頭坐穩了！台北外匯經紀公司新台幣午盤以28.885元暫收，升值1.34角，成交量7.06億美元。

央行出手阻升 台幣午盤仍破29元收28.885元

台幣匯價中午暫收28.885，升值1.34角，由於上午的出口拋匯的力道放大，因此也使得午盤的成交量擴大到7.06億美元，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。