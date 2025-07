國泰世華香港分行奪《The Asset》Triple A 永續公共建設獎雙項殊榮

國際權威財經媒體財資雜誌《The Asset》2日於新加坡舉辦「Triple A Sustainable Infrastructure Awards 2025」(3A永續公共建設獎)頒獎典禮,國泰世華銀行香港分行藉著多年深耕綠色金融領域的豐富經驗,以「銀龍供水集團有限公司(Silver Dragon Water Supply Group)永續連結貸款案」、「香港寬頻有限公司永續連結貸款案」兩項指標性專案獲頒「年度最佳水務業聯貸案」(Water Deal of the Year)與「年度最佳電信再融資案」(Telecom Refinancing Deal of the Year)雙項大獎。彰顯國泰世華銀行在全球永續金融與基礎建設發展領域的卓越表現。

國泰世華香港分行行長劉昌豪表示,「香港分行在獲獎的兩項永續連結貸款案中,都擔任主辦銀行、帳簿管理人及主承銷商的重要角色,此次首度勇奪財資雜誌『3A永續公共建設獎』兩大殊榮,代表國泰世華銀行在綠色金融領域的優異實力深獲國際認可。國泰世華銀行香港分行今年第1季永續連結貸款金額,更比去年同期增加逾一倍,未來,我們將持續強化貸款業務,創造更多樣化的ESG融資方案,不僅要精準滿足客戶需求,也期盼加速社會低碳轉型。」

以今年奪得「年度最佳水務業聯貸案」的「銀龍供水集團永續連結貸款案」為例,國泰世華香港分行不僅統籌主辦,更進一步與香港品質保證局合作,為該貸款設定關鍵績效指標(KPIs)和永續績效目標 (SPTs),並在三方討論下,確立三大可落實的關鍵績效指標。2024年更以該案在香港品質保證局「香港綠色及永續金融大獎」頒獎典禮獲頒「傑出綠色和永續貸款結構顧問(水務業)」大獎。

此外,國泰世華香港分行獲頒「年度最佳電信再融資案」的「香港寬頻有限公司永續連結貸款專案」,是香港分行為客戶量身打造的永續連結貸款專案,更因市場反應熱烈、需求旺盛,啟動超額認購權。原本計劃籌組的52.5億港元加碼至67.5億港元,開創香港電信業永續轉型新典範,充分展現國泰世華銀行在香港金融市場的專業能力與影響力。

國泰世華銀行洞悉產業發展趨勢與世界經濟脈動,致力深耕國內外聯貸市場,屢獲國際大獎肯定。展望未來,將致力發展更綿密的亞洲金融服務網絡,持續精進服務效率、擴充產品服務範疇,成為客戶在亞洲市場的首選金融策略夥伴。