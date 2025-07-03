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國泰世華香港分行奪《The Asset》Triple A 永續公共建設獎雙項殊榮

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導
國泰世華香港分行囊括財資雜誌《The Asset》「Triple A永續公共建設獎」雙項大獎，由國泰世華香港分行行長劉昌豪代表領獎，展現國泰世華在全球永續金融與基礎建設發展領域的卓越表現深獲國際肯定。國泰世華／提供
國泰世華香港分行囊括財資雜誌《The Asset》「Triple A永續公共建設獎」雙項大獎，由國泰世華香港分行行長劉昌豪代表領獎，展現國泰世華在全球永續金融與基礎建設發展領域的卓越表現深獲國際肯定。國泰世華／提供

國際權威財經媒體財資雜誌《The Asset》2日於新加坡舉辦「Triple A Sustainable Infrastructure Awards 2025」（3A永續公共建設獎）頒獎典禮，國泰世華銀行香港分行藉著多年深耕綠色金融領域的豐富經驗，以「銀龍供水集團有限公司（Silver Dragon Water Supply Group）永續連結貸款案」、「香港寬頻有限公司永續連結貸款案」兩項指標性專案獲頒「年度最佳水務業聯貸案」（Water Deal of the Year）與「年度最佳電信再融資案」（Telecom Refinancing Deal of the Year）雙項大獎。彰顯國泰世華銀行在全球永續金融與基礎建設發展領域的卓越表現。

國泰世華香港分行行長劉昌豪表示，「香港分行在獲獎的兩項永續連結貸款案中，都擔任主辦銀行、帳簿管理人及主承銷商的重要角色，此次首度勇奪財資雜誌『3A永續公共建設獎』兩大殊榮，代表國泰世華銀行在綠色金融領域的優異實力深獲國際認可。國泰世華銀行香港分行今年第1季永續連結貸款金額，更比去年同期增加逾一倍，未來，我們將持續強化貸款業務，創造更多樣化的ESG融資方案，不僅要精準滿足客戶需求，也期盼加速社會低碳轉型。」

以今年奪得「年度最佳水務業聯貸案」的「銀龍供水集團永續連結貸款案」為例，國泰世華香港分行不僅統籌主辦，更進一步與香港品質保證局合作，為該貸款設定關鍵績效指標（KPIs）和永續績效目標 （SPTs），並在三方討論下，確立三大可落實的關鍵績效指標。2024年更以該案在香港品質保證局「香港綠色及永續金融大獎」頒獎典禮獲頒「傑出綠色和永續貸款結構顧問（水務業）」大獎。

此外，國泰世華香港分行獲頒「年度最佳電信再融資案」的「香港寬頻有限公司永續連結貸款專案」，是香港分行為客戶量身打造的永續連結貸款專案，更因市場反應熱烈、需求旺盛，啟動超額認購權。原本計劃籌組的52.5億港元加碼至67.5億港元，開創香港電信業永續轉型新典範，充分展現國泰世華銀行在香港金融市場的專業能力與影響力。

國泰世華銀行洞悉產業發展趨勢與世界經濟脈動，致力深耕國內外聯貸市場，屢獲國際大獎肯定。展望未來，將致力發展更綿密的亞洲金融服務網絡，持續精進服務效率、擴充產品服務範疇，成為客戶在亞洲市場的首選金融策略夥伴。

國泰世華 香港

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