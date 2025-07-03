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暑假歡樂暢遊 華南銀行信用卡陪玩一夏

經濟日報／ 記者仝澤蓉/即時報導
5至8月持華南銀行信用卡於全台旅行社（含KKday、Klook）、訂房網及航空累積消費滿額，登錄最高送800元超商券或26吋行李箱。圖/華南銀行提供
5至8月持華南銀行信用卡於全台旅行社（含KKday、Klook）、訂房網及航空累積消費滿額，登錄最高送800元超商券或26吋行李箱。圖/華南銀行提供

迎接歡樂暑假，華南銀行（2880）讓您玩得開心再賺回饋，5至8月持華南銀行信用卡於全台旅行社（含KKday、Klook）、訂房網及航空累積消費滿額，登錄最高送800元超商券或26吋行李箱，限量2000名。

9月底前持華南銀行Visa超鑽現金回饋卡至美國、日本或韓國實體商店刷付當地幣別，除可享有該卡海外消費2％現金回饋外，累積每滿新台幣萬元，另享100元超商券回饋，最高回饋500元，限量3000名。

9月底前透過華南銀行官網連結至Klook平台，即可領取華南銀行專屬優惠券，購買樂園展演門票、租車及體驗旅遊，於結帳使用華南銀行信用卡且輸入優惠券，享全站商品單筆5000元現折400元優惠，每月限量先搶先贏。

2025台灣國際熱氣球嘉年華將於7月5日至8月21日舉行，今年主題為大人小孩都愛的哆啦A夢，指定日期還可於鹿野高台欣賞無人機展演竹蜻蜓、銅鑼燒等超萌圖案，喚起全家大小童年回憶。

使用華南銀行信用卡至雄獅旅遊訂購指定「2025台灣國際熱氣球嘉年華」主題行程，立享98折優惠，行程名額有限，額滿為止。

愛美的朋友有福了，華南銀行與JCB國際組織攜手合作，6至11月至韓國必逛連鎖美妝店「Olive Young」韓國實體門市，使用華南銀行JCB信用卡刷付當地幣別，登錄享最高享20%刷卡金回饋，每戶上限220元，同享超鑽現金回饋卡海外消費2%回饋。

信用卡 熱氣球嘉年華 華南銀行

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