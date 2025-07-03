根基智能理財發表創新財務管理平台 引領家庭與顧問迎智慧理財新紀元

在高雄市政府推動成立的「高雄金融科技創新園區」中，首批進駐、專注於金融與綠色科技整合創新的根基智能理財公司」，3日舉辦「全國首創智能財務系統發表會」。活動吸引產官學界專家、保險與財顧業領袖，以及多家媒體到場，共同見證台灣首套結合 AI 財務建議、自動風險評估與視覺化資產分析的智慧理財系統正式登場。

本次發表的智能財務系統，是根基智能團隊歷時數年、不斷迭代優化、歷經數百位使用者實測與回饋所打造的創新成果。系統以 AI 驅動的「五力財務健康雷達」與「五力風險韌性雷達」為核心，透過機器學習與知識圖譜技術，自動分析使用者的收入、支出、負債、保險與資產組合等關鍵數據，在短時間內完成財務健康評估，並即時提供短期、中期與長期的個性化財務建議。

透過深度學習模組，該系統不僅能辨識潛藏風險，更能提出具體可行的資產配置與保障規劃，協助使用者提升資產效率與風險抵禦能力，實現可持續且具韌性的財務生活。

此外，系統內建圖像化財務報告生成功能，能協助保險業務員與財務顧問向客戶清晰說明家庭財務缺口與風險結構。搭配 AI 自動生成的建議模組與互動式視覺圖表，即使是初次接觸財務管理的一般大眾，也能迅速理解自身財務現況與未來潛力，降低理財門檻，實現專業與普惠兼具的智能財務服務。

展望未來，該公司執行長杜金鐘表示，我們的願景，是讓每一戶家庭都能擁有一位 AI 財務顧問，協助他們了解風險、分配資產、規劃未來。這不只是一套系統的誕生，更是我們對普惠金融與科技平權理念的具體實踐。

目前系統已開放專業版申請，預計今年下半年將正式推出綠點島嶼 App，並積極展開與教育機構、保險公司及財顧團隊的策略合作，推廣智能財務系統全台落地應用，並放眼拓展至東南亞等新興市場。