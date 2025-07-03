免切權益無腦刷！台新街口聯名卡升級最高3.5%回饋 新戶衝8%

台新街口聯名卡2025下半年推出新權益，街口強調從「繳費神卡」全面升級成「消費神卡」，免切權益無腦刷，天天享最高3.5%回饋。精選通路包含Uber、Foodpanda、新光三越、Lalaport、Agoda、日本Paypay、多家手搖飲、星巴克、路易莎、康是美、屈臣氏等涵蓋日常消費、茶飲、旅遊等，新戶再加碼4.5%，最高8%。一般消費也享1%回饋無上限。

街口表示，神卡升級最大亮點除一般消費筆筆1%回饋無上限外，炎炎夏日，街口攜手台新精選超過30+熱門通路，從日常出行叫車Uber、外送平台Uber Eats、Foodpanda、超夯百貨Lalaport、三井Outlet到消暑手搖、咖啡，再到旅遊訂票訂房Agoda、Airbnb、海外日韓消費，通通免切權益，筆筆3.5%回饋，不限支付方式，除延續綁定街口付款立即享回饋，刷實體聯名卡或綁定Apple Pay、Google Pay等付款亦享回饋。

此外，新戶於7月31日前透過網路指定連結申辦街口卡，今年底前不限場景消費筆筆加碼4.5%，每月最高300元街口幣，超商、全聯、學費、保費等民生消費都適用，最高可拿1,800街口幣。疊加熱門精選通路3.5%，可享最高8%回饋。