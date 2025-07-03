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凱基證券推動永續教育 邀學童共賞生態電影守護地球

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北即時報導

凱基慈善基金會日前邀請國小學童欣賞自然生態紀錄電影「守護我們的星球」，見證全球暖化造成的氣候浩劫與極地動物瀕臨絕種威脅，希望教育學童從小開始重視永續，並在日常生活中以實際行動節能減碳，一起為保護地球盡一份心力。

凱基證券秉持永續共好理念，積極落實企業社會責任，旗下捐助的凱基慈善基金會執行長曾錦隆表示，地球暖化影響全球各地區的氣候模式，產生極端天氣變化，希望透過本次紀錄片觀賞，讓小朋友從小了解生態環境的變化，用心守護我們的星球。

新北市更寮國小吳老師感謝凱基慈善基金會的邀約，讓孩童深刻感受南北極生物、生態與冰川看似遙遠，實際卻與我們的生活息息相關，而極地環境的破壞對日常生活的影響更發人深省。

現場學童們則為北極熊找不到食物感到難過，並在看到企鵝的棲息地遭到破壞後，紛紛表示想為地球盡一份心力，提到未來會使用環保餐具，也不會亂丟垃圾破壞生態，更有小朋友希望長大後能有機會到極地，探索這顆美麗的星球。

「守護我們的星球」紀錄片耗時15年的時間，從南極開始走遍七大洲共60多個國家，將南北極的宏偉壯麗及罕見的極地動物完整於大螢幕中呈現，導演舒夢蘭更親臨現場與學童分享執導這部電影的初心。

她指出，環境永續「只有了解，才會在乎，也才能真正改變」，珍貴的極地風光，長期經人類的過度開發和地球暖化劇變，一再遭到破壞，希望透過紀錄片的分享能引起更多共鳴，並鼓勵孩童進一步成為自然生態的守護者。

凱基慈善基金會長期關懷弱勢孩童，為突發變故的學生家庭提供急難救助、弱勢孩童準備營養早餐、午餐加菜營養加分，持續幫助弱勢學生健康成長，協助弱勢家庭度過最艱難的時刻，並為社會注入正能量，邁向永續的美好未來。

凱基證 自然生態

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