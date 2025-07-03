新台幣午盤坐穩「28」字頭 央行調控拋匯節奏與規模

新台幣匯價午盤「28」字頭坐穩了！台北外匯經紀公司新台幣午盤以28.885元暫收，升值1.34角，成交量7.06億美元。

在關稅談判上，美國與越南已達成貿易協議。越南所有對美出口商品將面臨至少20%關稅，轉運貨物則為40%。同時越南將開放市場給美國，美國產品會獲得零關稅的優惠待遇。市場關注，20%關稅可能會適用東協地區；至於台灣是否比照仍待進一步的消息。

川普先前針對各國設定高低不一的對等關稅，對越南稅率原本為46%，對台灣則是32%。2024年美國對台貨品貿易逆差為739.2億美元，台灣為美國第6大逆差來源。

匯銀指出，本周外資匯入款持續推升新台幣匯價，央行透過銀行建議大型出口商分批結匯，以調控拋匯節奏與規模，維持外匯市場秩序與新台幣匯率相對穩定。