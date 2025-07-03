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央行出手阻升 台幣午盤仍破29元收28.885元

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
台幣匯價午盤暫收28.885 成交量放大到7.06億美元。圖／聯合報系資料照片
台幣匯價午盤暫收28.885 成交量放大到7.06億美元。圖／聯合報系資料照片

台幣匯價中午暫收28.885，升值1.34角，由於上午的出口拋匯的力道放大，因此也使得午盤的成交量擴大到7.06億美元，11點左右匯價一路升到28.846的最高點，央行出手阻升，再把匯價拉到暫收28.885元。

台幣今日早盤以29元開盤，升值1.9分，現已升破29大關，最高升至28.886元，盤中最低為29.019元，震幅1.33角，目前最新匯價28.9元。

匯價 台幣

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