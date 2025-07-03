美股多頭、美元貶 純網銀觀察客戶匯出資金量放大七成

隨美股重回多頭趨勢，及台幣兌美元匯率站穩2字頭，純網銀將來銀行內部資料顯示，近期客戶延續匯出資金趨勢，以6月中上旬來看，累計匯出資金即較今年以來的月均量放大七成，顯示國人加快資產多元佈局步調，該行也以美元「匯入0元手續費、首次匯出0元手續費、之後筆筆3美元」回饋，精準提供國人最需要的優惠。

市場對聯準會（Fed）下半年降息的預期心理漸濃，且以伊衝突停火後，油價快速回落，不少投資人看好美股資金行情，將來銀行分析，「全線上外匯服務」原就深受客戶喜愛，此時又推出美元首匯手續費0元、之後筆筆一口價3美元的優惠活動，讓不少客戶擴大資金匯出力度，落實資產多元分配，也讓將來銀行的外幣總交易筆數，較專案優惠上線前翻倍。

將來銀行表示，愈來愈多金融客戶期待「全線上服務」，傳統臨櫃換匯與匯款流程已無法滿足現代用戶對「即時操作」與「資金彈性」的高度需求，將來銀行匯款最快當日即可到匯，且身為唯一一家提供多幣別服務的純網銀，不僅可原幣匯出，且從開戶、換匯到匯出，全程透過 App 一指完成，無需跑分行、不用紙本，真正實現「零分行操作」。

除了透過視訊驗證即可完成約定匯出帳號設定，協助用戶在投資市場波動中快速反應、靈活調度以外。將來銀行也表示，數位金融的關鍵不僅是線上操作，更在於「隨時可用」。目前換匯服務除每日例行維護時段外，幾乎全天候開放，用戶可依自身策略即時兌換美元等外幣，兌換後亦可選擇轉入高利定存，或視市場變化保留彈性等待匯出時機。

將來銀行補充，自外幣業務開辦起即戮力於讓用戶享有最透明、即時的資產自由，讓換匯、匯款如同傳訊息一樣直覺，並以「日夜同價」、「大額美元換匯讓利4.1分」、「匯入手續費0元、匯出最低0元」，及「美元定存享4.1％優利」四大優惠快速切入市場需求，未來也將透過提供完整的「存、匯、投」資產配置方案，協助用戶以最直覺的方式管理多元全球資產。