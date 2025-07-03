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國人平均39.63歲啟動退休規劃 磊山保經：利用「三大支柱」分齡啟動

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導
退休金理財示意圖。圖／AI生成
退休金理財示意圖。圖／AI生成

台灣正式進入超高齡社會，退休準備卻出現明顯遲滯現象。根據《2025台灣高齡社會退休生態觀察指標》顯示，國人平均啟動退休規劃的年齡已延後至39.63歲，且近七成民眾每月儲蓄退休金低於一萬元，顯示退休意識雖逐漸被喚醒，實際行動仍待強化。磊山保經提醒，退休不應是隨年齡被動倒數的事件，而是關乎每個人生活主導權的選擇題。利用三大支柱愈早啟動，越能保留未來選項。

「退休規劃的關鍵在於方向感，而非資產多寡。」磊山保經新竹營運處資深業務副總鄭家袖指出，許多民眾將退休視為遙遠的財務議題，實際上更應視為一場有目的的生活設計。她強調，應從個人生活想像出發，思考「退休後我想住在哪裡？誰會陪在身邊？每天如何度過？」這些場景描繪不僅能提升參與感，也有助於推算實際所需的財務規模，進而形塑出更貼近自身價值與節奏的退休藍圖。

結合多年實務經驗，鄭家袖歸納出「退休財務三支柱」架構，作為個人規劃與檢視退休準備的重要參考。第一，醫療保障：隨年齡增長，重大醫療支出將對退休資產造成壓力，提早安排保險與應變金是必需選項。第二，長照預備：根據政府估算，平均每人失能需長照7.3年，民眾應預留照顧自己的尊嚴資金，讓未來能保持基本生活自主與選擇的權利。第三，資產傳承：退休非終點，提前布局財務與稅務配置，實踐「留愛不留債」的願景。這三大面向涵蓋風險轉嫁、現金流延續與價值傳遞，是判斷退休系統是否「有韌性」的關鍵指標。

鄭家袖指出，多數民眾雖有退休意識，卻常停留在「不知道怎麼開始」。她建議可依據不同的人生階段、責任型態與財務彈性，找出屬於自己的起步節奏。

對30歲族群：時間就是資產，退休雖遠，但「時間」就是最大資產。可從每月小額定期定額起步，培養儲蓄與保障習慣，即使3,000元，也是在為未來預留選擇。

對40歲族群：將自己納入家庭資源規劃，責任壓力最重，常優先照顧他人而忽略自己。建議先完善風險保障與退休規劃，再安排子女教育基金，將退休預算正式納入家庭收支。

對50歲族群：調整資產結構，打造現金流，即使起步稍晚，仍有10至15年可規劃。此階段應聚焦資產重整與現金流設計，善用短繳年金與傳承型工具，兼顧生活、照護與資產安排。

磊山保經提醒，時間是複利效果最強大的推手，提早佈局，就能讓未來擁有更多選擇，關鍵在於是否願意從「現在」開始。民眾可諮詢專業的保險從業人員，從家庭保障開始進行全面性的盤點並擘劃未來目標，讓自己能邁向更安心、更有尊嚴的未來。

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