法國巴黎銀行財富管理調查報告：台灣富豪轉向關注歐元資產

法國巴黎銀行財富管理與Campden Wealth合作發布《2024年亞太區家族辦公室報告》顯示，亞太區家族辦公室在傳承規劃方面領先全球，打破過去外界對其治理架構非正規的傳統印象。這項研究調查涵蓋全球360個家族辦公室，包括76個來自亞太區，其中有65%的亞太區家族辦公室表示已制定傳承計劃，比率遠高於全球其他地區。

亞太區家族辦公室與歐洲及北美不同，優先建構以家族溝通及照顧年長成員為核心的穩健框架，而非聚焦於投資風險管理。在尚未正式制定傳承計劃的亞太區家族辦公室中，主要挑戰包括：44%認為下一代資格不足、38%認為年紀太輕，難以承擔繼任職務，凸顯財富傳承規劃的複雜性。

法國巴黎銀行財富管理亞洲行政總裁滕雅諾（Arnaud Tellier）表示：「亞太區家族辦公室在傳承規劃上領先全球，展現深思熟慮且具文化根基的治理方式。亞洲家族不盲目套用全球模式，而是依循自身價值觀與願景，嚴謹調整架構，融合國際最佳實踐與本地傳統，逐步確立其全球財富傳承領導地位。」

調查顯示，亞太區家族辦公室因公開市場相關性日益提高，投資重點轉向分散風險與多元化投資。約32%家族辦公室將多元化投資列為投資重點，反映出審慎且具策略性的風險管理手法。在地理配置上，亞太區家族辦公室的投資組合保持多元化，略高於一半配置於亞太區，約三分之一配置於北美洲，逾一成配置於歐洲。

法國巴黎銀行財富管理亞洲行政總裁滕雅諾（Arnaud Tellier）表示：「以台灣為例，高淨值家族投資長期以來偏重美元資產，並專注於科技領域的企業經營。然而，近期美元與新台幣的匯率波動，已讓他們關注市場的震盪。他們現階段積極尋求美元以外的資產配置，特別對歐元等非美元貨幣的關注顯著提升。」

為實現多元化投資，亞太區家族辦公室積極配置另類資產類別，包括避險基金、大宗商品及黃金（44%），以及私募市場投資（40%）。雖然私募市場配置（18%）低於全球平均（27%），但近一半（45%）偏好直接投資，反映其善用內部專業知識，並積極參與投資，同時對傳統專長以外的領域持開放態度。

根據調查，亞太區家族辦公室投資比例最高的主題為生成式人工智慧（88%）、醫療保健（76%），以及自動化與機器人、再生能源、資料中心、生物科技（皆72%）。扣除有意減碼比例後，淨加碼意願比例最高的主題，依序為生成式AI（60%）、自動化與機器人（44%）、再生能源與潔淨能源（40%）。展望未來兩年至五年期間，人工智慧（69%）與價值股（51%）被認為最具投資回報潛力。

亞太區家族辦公室高度重視責任投資（Responsible Investing），目前超過半數（55%）的受訪辦公室正在整合以環境、社會及管治（ESG）和影響力投資策略，領先北美洲和歐洲。57%的亞太區家族辦公室表示，推動責任投資的主因是展示家族財富對社會的正面影響。

超過八成亞太區家族辦公室表示對社會貢獻有強烈責任感，其中四成明確限制僅投資於遵循ESG原則的公司。這種精神亦延伸至慈善領域，有四分之三的亞太區家族辦公室參與慈善捐款，比率居全球之冠（全球平均為67%）。此外，83%家族表達回饋社會的強烈意願， 57%強調慈善事業是對家族價值觀的真實體現。責任投資與慈善事業的結合，展現家族資本正逐漸轉向使命驅動。