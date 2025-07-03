凱基證券全面完成跨境集保保管 海外資產管理升級

凱基證券再度領先市場，成為國內首家完成「海外股票、債券及結構型商品全面納入集保保管」的券商，繼去年率先完成美股資產撥轉至臺灣集中保管結算所保管，主動引領市場制度升級、強化投資人海外資產保障後，近日再領先同業全面完成海外債券與境外結構型商品移轉，持續深化海外資產管理布局。

凱基證券財富管理處主管阮建銘表示，為強化國內投資人海外資產保障，提升整體配置彈性與市場競爭力，凱基證券已率先完成海外股票、債券及結構型商品全面撥轉，不僅響應集保結算所自去年起推動複委託跨境保管國家隊計劃，更強化跨境資產管理效率與安全，積極建構海外資產在地保管機制，助力台灣邁向亞洲資產管理中心目標。

隨著海外投資需求穩步成長，截至2025年5月，國內複委託交易金額已突破新台幣3.6兆元，較去年同期新台幣2.9兆元增幅達25%。集保結算所複委託部位快速成長中，迄今保管市值已達約新台幣2千億元，並將持續擴大全面保管規模，推動市場制度升級與國際接軌。透過集保結算所保管，除可簡化跨境資產管理流程、降低作業風險與溝通成本，亦大幅提升海外資產安全性與市場透明度，為投資人打造更完善的跨境交易與資產管理環境。