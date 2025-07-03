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股匯雙升！新台幣早盤再「閃」28字頭 預期 Fed 降息近了

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導
台幣升破29大關。本報資料照片
台幣升破29大關。本報資料照片

台北股匯3日雙升，台股開盤後一度漲逾200點，而台北外匯經紀公司新台幣以29元開盤，升1.9分，隨後再度升抵28字頭，一度升1.33角，最高升抵28.886元。

上周五（6月27日）新台幣收盤價為29.18，若以今早盤的盤中最高28.886元計，升值為2.94角。

匯銀人士分析，美國6月ADP就業報告意外轉為負值，為兩年來首見，引發市場對美國景氣降溫與聯準會降息時點的討論。受此影響，美元指數偏弱表態，新台幣兌美元匯率3日早盤最高升至28.886元，重回28字頭，較昨日收盤匯價29.019元升值1.33角。

有「小非農」之稱的ADP就業報告，是反映美國就業市場的重要前哨數據。報告顯示，美國6月民間企業就業人數不增反減，為2023年3月以來首度出現負成長，顯示企業雇用意願疲弱，景氣轉趨保守。該結果也為本週即將公布的官方非農就業數據增添變數。

市場專家指出，就業疲弱信號意味美國經濟動能減緩，通膨壓力可能隨之降溫，聯準會有望更快釋出降息訊號。市場對啟動降息的預期升溫，使美元走勢續弱，帶動新台幣持續升值。

新台幣 美國經濟

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