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台幣早盤升破29大關 最高升破28.9
台幣早盤以29元開盤，升值1.9分，現已升破29大關，最高升至28.886元，盤中最低為29.019，震幅1.33角，目前最新匯價28.9元。
亞洲主要貨幣今日亦大多升值，唯獨韓元貶值0.23%，此外，仍以台幣升幅最大。包括日圓、人民幣、新加坡幣分別升值0.08%、0.01%、0.02%。
美元指數昨日因為就業報告疲弱而繼續走低，再下降0.03%，因此今日帶動亞幣相對升值，再加上台股今日因為台積電開盤後衝破1100的帶頭效應，股匯雙漲效應使台幣今日升值力道更強，而從今日台幣開盤後即升破29大關來看，央行並未積極出手，應是等接近午盤或是下午收盤之前再進場調節。
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