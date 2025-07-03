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新聞眼／台幣一直升…要企業自求多福 凸顯政府無能

聯合報／ 本報記者林海
近期台幣匯率大升，對中小企業營運造成嚴重衝擊，經濟部舉行「協助中小企業因應匯率風險說明記者會」。 記者林海／攝影
近期台幣匯率大升，對中小企業營運造成嚴重衝擊，經濟部舉行「協助中小企業因應匯率風險說明記者會」。 記者林海／攝影

今年以來台幣大幅升值，衝擊以出口為主的中小企業營運，經濟部昨大張旗鼓舉行記者會，宣稱要協助中小企業因應匯率風險，但提出的金融支持卻都是既有方案，反而呼籲要中小企業盡快進行匯率避險，意味著要企業「自求多福」，一場宛如新瓶裝舊酒的記者會，形同上演一場反映經濟部在匯率問題上無能為力的歹戲。

經濟部前天煞有介事的找來公股行庫開會，但昨天提出的專案貸款、信用保證等，都是早已上路的方案，反而是提供企業避險工具，要協助企業購買遠期外匯、外匯選擇權等措施則顯得有些雞肋，畢竟從事出口的廠商豈會不知要避險，但今年這一波匯率升值來得又快又急，又豈是避險就能化解。

再者，經濟部為此成立「協助廠商因應匯率變化任務小組」，但中央銀行並不在其中，經部官員說，針對產業界需求與因應作法，會主動與財金部會橫向聯繫協調，但部會間的橫向聯繫原本不就是例行公事嗎？又何必成立小組疊床架屋。

協助企業因應是經濟部責任，企業期待的是新作為，除了既有措施外，對於新作法，經濟部提出希望行庫能簡化中小企業避險需求的流程，但這必須央行點頭才算數，不是行庫單方面要做就能做。

此外，在美國四月宣布對等關稅後，政院也提出編列支持產業的特別條例。但至今仍未在立法院通過，如今經濟部為了協助中小企業舉行記者會，不忘喊話立院盡速通過特別條例，經濟部次長何晉滄說，成立任務小組目的是提醒中小企業規畫避險策略，而小組的功能若只是提醒企業自行避險，又何必多此一舉。

中小企業 公股行庫 匯率 台幣 外匯 央行 經濟部 避險 關稅

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