台幣全球獨強…29.019元作收 創38月新高

台幣兌美元匯率延續升值走勢，昨盤中在外資匯入、出口商因預期心理加大拋匯力道之下，閃現廿八點九五元價位，但中央銀行在收盤前進場阻升，終場以廿九點○一九、升值一點六六角作收，不但在亞幣中獨升，匯價也創三年兩個月的新高。

台幣匯率今年上半年累計升值二點八七九元、漲幅百分之九點六二；進入下半年，台幣在七月兩個交易日已升值八點八三角，升幅為亞幣之冠。尤其美元指數昨小幅反彈，非美貨幣走弱，不僅亞幣、歐元也由升轉貶，只有台幣還升值百分之○點五七。

匯銀人士說，台幣升值方向不變，預期緩步靠向廿八元，出口商只得持續拋匯，更加鞏固台幣升值格局；至於央行態度則是不希望「急升」，但能接受「緩升」。

面對台幣匯率走升衝擊出口產業，經濟部昨舉行「協助中小企業因應匯率風險說明記者會」，政務次長何晉滄表示，台灣以出口導向中小企業有四點六萬家，多屬製造業，其中八成業者以美元報價，由於中小企業承擔風險的能力較弱，政府將透過提供避險工具和融資協處措施，協助業者應對匯率變化。至於受匯率衝擊的九大產業則包括金屬製品、工具機、機械、紡織、食品、塑橡膠、車輛零組件、電子零組件與資通訊業。

何晉滄說，經濟部成立「協助產業因應匯率變化任務小組」，第一階段估運作三個月，未來將視匯率變動情勢，進行跨部會協調等工作。至於成立任務小組目的是提醒中小企業規畫避險策略，盡早做好風險管理，也是經營的重要一環。

中小及新創企業署長李冠志指出，將對中小企業加強宣導常用匯率避險工具，包括預購遠期外匯、外匯選擇權、自然避險等三種。公股行庫也會在網站上設專區宣導，經濟部已請公股行庫思考能否提供優惠，並簡化程序。

由於台幣匯率這一波升值來得又快又猛，和碩董事長童子賢昨出席玉山安侯科技論壇受訪說，貨幣只是競爭力的其中一環，到目前為止，台灣的外銷廠商應該都很有經驗，但比較擔心一些傳統產業面對貨幣升值壓力會比較辛苦，政府或央行恐怕要多思考如何幫助這些廠商。

穩懋董事長陳進財則說，年初來台幣從卅三元升到現在廿九元，升幅逾百分之十二，短期波動對毛利率不高的廠商衝擊相當大；他以台幣升值百分之一，影響穩懋營業利益率約○點五個百分點為例，強調匯率對半導體廠的影響，遠比關稅嚴重。