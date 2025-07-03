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央行：地上權符合3條件 貸款不受影響
針對不動產業者表示民眾因中央銀行信用管制措施無法申辦地上權貸款，央行昨表示，地上權貸款受阻和央行信用管制關係不大，銀行對於只有地上權的物件授信態度上原就比較保守，地上權貸款是依銀行內規辦理，由於只有地上權，在貸款成數或利率可能較為緊縮。
央行指出，辦理地上權借款若符合三種情形，不會受到央行不動產抵押貸款規定的限制，首先，符合青安貸款條件或名下無房無貸者（非高價住宅貸款）；其次，借款人因繼承取得的房屋及房貸，不計入借款人名下房屋數及房貸戶數，也就是說，繼承取得房屋，新申辦的購屋貸款（非高價住宅貸款）也不受影響。
第三，借款人有房屋，因有實質換屋自住需求，在與承貸金融機構切結約定相關事項後，新申辦的第一戶或第二戶購屋貸款（非高價住宅貸款），不受央行規定限制。
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