IET-KY 爆今年第二起違約交割 金額1,060萬元

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導

矽光子族群的IET-KY（4971）今年2月11日爆出1,631萬元違約交割事件之後，7月2日再度爆出違約交割。櫃買中心公告，接獲元大證券府城分公司通報，IET-KY出現1,060萬元違約交割，達到千萬元以上違約資訊揭露標準，是櫃買市場今年來第六起違約交割案例，同時也是IET-KY今年來第二度爆出違約交割案例。

矽光子族群今年來屢屢傳出違約交割，IET-KY繼今年2月11日發生1,631萬元違約交割後，2日再度傳出投資人又爆出違約交割，兩次累計違約交割金額達2,691萬元。

依櫃買中心公告，2日上櫃公司違約交割金額買進、賣出合計總金額為2,148萬元，買進、賣出相抵後金額則為67.9萬元。

櫃買中心

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