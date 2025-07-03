台幣好強 閃見28字頭…央行尾盤出手干預

外資買超台股再度推升新台幣匯價，新台幣昨（2）日下午盤「閃見」28字頭，臨收盤前央行將匯價踹回「29」，以29.019元作收，升值1.66角，成交量為15.9億美元。新台幣昨日獨升，居最強亞幣，升值0.57%。今年以來，新台幣升值幅度達12.96%，升值3.762元。

匯銀指出，昨天外資和出口商聯手拋匯，下午盤看到「28」字頭，一度引發出口商停損賣壓，出口商原本期望下午盤有好的拋匯點，但3時報價一舉升破29元，閃見「28」字開頭匯價。

台股昨天開低走高，終場翻紅上漲24點，以22,577點收盤。新台幣匯價在下午盤，一度升值2.35角，最高來到28.95元。隨後央行在3時30分之後進場調節，縮小升幅。

根據央行統計，昨日新台幣升值0.57%，其餘亞幣皆走貶，日圓貶值0.58%，韓元貶值0.41%，星元貶值0.22%，人民幣貶值0.08%。

美元指數方面，昨天小升0.23%，表現優於預期。由共和黨主導的美國參議院1日通過川普提出的「大而美法案」，將使美國國債增加3.3兆美元。川普已促請國會4日前送交白宮讓他簽署。市場認為，此對美債可持續性和美元恐有不利影響。

此外，川普考慮提早宣布下任聯準會主席人選，降低鮑爾影響力；而鮑爾表示，央行將評估更多數據，但並未排除7月降息的可能性，亦不利美元指數反彈。

在關稅議題方面，川普表示，不會延後關稅暫緩實施期限，並重申不排除中止與多國貿易談判，恐引發新一波貿易摩擦，衝擊全球供應鏈與金融市場。