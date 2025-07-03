快訊

美越達成貿易協議 史指那指續創新高、台積電ADR收漲近4%攀新天價

今熱飆38度高溫 吳德榮：菲東擾動路徑「天女散花」 其中不乏直接威脅

童子賢：匯價強升 一喜一憂

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導

新台幣強勢升值讓科技業備感壓力，和碩（4938）董事長童子賢昨（2）日指出，台灣面對這樣的情形「一則以喜一則以憂」，他認為比較擔心的是因應貨幣升值壓力比較辛苦的傳統產業，政府或中央銀行恐怕要思考如何幫助相關廠商。

童子賢表示，台幣匯率最近一周數次上上下下，台灣過去十年，尤其最近五年，出超規模相當大，2025年前五月對美國出超，已超過2023年全年，台灣出口暢旺，可能加重台幣升值壓力。

童子賢認為，出超比重愈來愈高的貨幣就會成為強勢貨幣，台灣面對這樣的情形，是一則以喜一則以憂。台灣有好幾個產業受全世界歡迎，包括半導體、AI到高科技，這是出口暢旺主要原因，台灣有此優勢，也希望繼續維持優勢。

童子賢指出，貨幣只是競爭力其中一環，台灣外銷廠商應該都很有經驗，但認為貨幣升值壓力對傳產而言，應對起來會比較辛苦。他認為政府或央行恐怕要多思考相關政策，妥善管理、協助這些廠商。

針對美國對等關稅威脅，台灣是否可能面臨類似日本的30%或35%關稅？童子賢表示，這是全世界共同面對的議題，美國當然是重要的經濟體，但台灣出口對象不只美國，美國占全世界GDP約26%，全世界還有四分之三的空間值得台灣努力。

童子賢指出，美國關稅也向歐盟、日本與加拿大等國家施壓，只要立足點相對公平，「我想我們還是努力去應對」，希望台灣團隊談判能非常圓滿、順利和成功。

川普也將對半導體課徵關稅，到底可不可行？童子賢評估，台積電生產晶片不直接出口美國，晶片會運送至印度、越南、印尼等地組裝成品，再進入美國。但他認為美國對於成品內含有台積電的「成分」，可能會要求台積電主動申報，看晶片占成品的離岸價格比率有多高，以此為基礎向台積電課關稅。

台積電 童子賢 美國

延伸閱讀

分析美國偉大有四要素 童子賢：「大而美」政策是將內部問題外部化

台幣強勢升值！童子賢嘆「一則以喜、一則以憂」：擔心傳產面臨壓力

引國安憂慮…傳陸資鯨吞竹科矽光子廠 童子賢：有漏洞就把它補起來

否認推薦葉丙成入閣任教育部次長 童子賢：幫我澄清一下

相關新聞

台幣全球獨強…29.019元作收 創38月新高

台幣兌美元匯率延續升值走勢，昨盤中在外資匯入、出口商因預期心理加大拋匯力道之下，閃現廿八點九五元價位，但中央銀行在收盤前進場阻升，終場以廿九點○一九、升值一點六六角作收，不但在亞幣中獨升，匯價也創三年兩個月的新高。

新聞眼／台幣一直升…要企業自求多福 凸顯政府無能

今年以來台幣大幅升值，衝擊以出口為主的中小企業營運，經濟部昨大張旗鼓舉行記者會，宣稱要協助中小企業因應匯率風險，但提出的金融支持卻都是既有方案，反而呼籲要中小企業盡快進行匯率避險，意味著要企業「自求多福」，一場宛如新瓶裝舊酒的記者會，形同上演一場反映經濟部在匯率問題上無能為力的歹戲。

保險業攻越南 瞄準雙利基…國泰、富邦、新壽陸續搶進

新南向政策吸引台商前往越南布局，不僅銀行跟著台商走，台灣保險業也看中東南亞保險市場，其中，富邦、國泰在早年就已進軍越南，...

限貸效應 土地交易量下修…戴德梁行：政策未鬆綁 後續難有表現

戴德梁行所長楊長達表示，限貸政策仍未解，下半年土地交易難有表現，因此下修今年土地交易量逾一成、至1,600億元；惟商用不...

國銀新南向放款 大減766億…近兩月衰退逾1,200億元

強勢台幣重壓新南向放款動能。據金管會統計，2025年5月底國銀對新南向18國放款餘額1兆7,750億元，月減766億元是...

新壽越南在地化 推數位保險

新光人壽進軍越南市場，子公司越南新光責任有限公司首站便攜手越南最大的產險品牌越南國家石油保險公司（PVI），雙方啟動合作...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。