童子賢：匯價強升 一喜一憂

新台幣強勢升值讓科技業備感壓力，和碩（4938）董事長童子賢昨（2）日指出，台灣面對這樣的情形「一則以喜一則以憂」，他認為比較擔心的是因應貨幣升值壓力比較辛苦的傳統產業，政府或中央銀行恐怕要思考如何幫助相關廠商。

童子賢表示，台幣匯率最近一周數次上上下下，台灣過去十年，尤其最近五年，出超規模相當大，2025年前五月對美國出超，已超過2023年全年，台灣出口暢旺，可能加重台幣升值壓力。

童子賢認為，出超比重愈來愈高的貨幣就會成為強勢貨幣，台灣面對這樣的情形，是一則以喜一則以憂。台灣有好幾個產業受全世界歡迎，包括半導體、AI到高科技，這是出口暢旺主要原因，台灣有此優勢，也希望繼續維持優勢。

童子賢指出，貨幣只是競爭力其中一環，台灣外銷廠商應該都很有經驗，但認為貨幣升值壓力對傳產而言，應對起來會比較辛苦。他認為政府或央行恐怕要多思考相關政策，妥善管理、協助這些廠商。

針對美國對等關稅威脅，台灣是否可能面臨類似日本的30%或35%關稅？童子賢表示，這是全世界共同面對的議題，美國當然是重要的經濟體，但台灣出口對象不只美國，美國占全世界GDP約26%，全世界還有四分之三的空間值得台灣努力。

童子賢指出，美國關稅也向歐盟、日本與加拿大等國家施壓，只要立足點相對公平，「我想我們還是努力去應對」，希望台灣團隊談判能非常圓滿、順利和成功。

川普也將對半導體課徵關稅，到底可不可行？童子賢評估，台積電生產晶片不直接出口美國，晶片會運送至印度、越南、印尼等地組裝成品，再進入美國。但他認為美國對於成品內含有台積電的「成分」，可能會要求台積電主動申報，看晶片占成品的離岸價格比率有多高，以此為基礎向台積電課關稅。