國銀新南向放款 大減766億…近兩月衰退逾1,200億元

強勢台幣重壓新南向放款動能。據金管會統計，2025年5月底國銀對新南向18國放款餘額1兆7,750億元，月減766億元是史上最大月減紀錄，連兩個月衰退逾1,200億元，全數吞噬了首季放款量。

累計前五月放款減少454億元，是近27個月來首現負成長。金管會指出，5月台幣勁升近7%，使多數以美元計價的海外放款折算成台幣時出現「縮水」，再加上企業大額還款，使帳面放款金額大幅萎縮。

國銀新南向放款概況

若以5月底匯率29.929元換算，國銀對新南向地區實際放款為593億美元，反月增14.7億美元，較4月大增兩倍，不僅未見衰退，還創下近年單月增幅新高。

銀行主管坦言，因新南向放款統計是以台幣計價，匯率波動對放款餘額影響甚鉅，4至5月都出現典型的「帳減實增」現象，實際新增放款動能依舊強勁，反映東協供應鏈啟動提前拉貨潮所致。

受匯率拖累，國銀對新南向新增放款量由正轉負，國銀首季全白忙一場，達成率為零。

金管會全年新增放款目標是728億元。銀行圈指出，6月台幣匯率略為回穩，但上半年整體放款動能仍顯疲軟。

一家銀行主管坦言，匯損壓力遠大於新增放款力道，「放款根本無法彌補10%的匯損」，即便實質放款持續擴大，台幣升值仍造成帳面數據落差，影響銀行推動新南向整體表現。

進一步觀察主要市場表現，5月國銀對最熱的印度市場放款減少51億元，連兩月衰退，累計前五月新增量僅267億元。

若以前三大新增放款銀行觀察，台北富邦銀行逆勢新增13億元，是在全體銀行中唯一成功壓制匯損、維持實質成長者，累計前五月放款新增110億元，居同業之冠，中信銀前五月新增88億元次之。

展望下半年，銀行圈認為，放款動能將觀察三大關鍵。第一，第2季東協供應鏈積極追加訂單，反映提前拉貨加速，一旦7月關稅談判延長，備貨動能有望延續到第3季上旬，但這也意味著第4季放款趨緩壓力將變大。

第二，若新南向各國與美談判不順，關稅不確定性將影響企業資金規劃。第三，若「強台幣」格局未改，全年新南向放款目標恐難兌現。