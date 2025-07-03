聽新聞
0:00 / 0:00

國銀新南向放款 大減766億…近兩月衰退逾1,200億元

經濟日報／ 記者廖珮君／台北報導
金管會統計，2025年5月底國銀對新南向18國放款餘額1兆7,750億元，月減766億元，是史上最大月減紀錄。聯合報系資料照
金管會統計，2025年5月底國銀對新南向18國放款餘額1兆7,750億元，月減766億元，是史上最大月減紀錄。聯合報系資料照

強勢台幣重壓新南向放款動能。據金管會統計，2025年5月底國銀對新南向18國放款餘額1兆7,750億元，月減766億元是史上最大月減紀錄，連兩個月衰退逾1,200億元，全數吞噬了首季放款量。

累計前五月放款減少454億元，是近27個月來首現負成長。金管會指出，5月台幣勁升近7%，使多數以美元計價的海外放款折算成台幣時出現「縮水」，再加上企業大額還款，使帳面放款金額大幅萎縮。

國銀新南向放款概況
國銀新南向放款概況

若以5月底匯率29.929元換算，國銀對新南向地區實際放款為593億美元，反月增14.7億美元，較4月大增兩倍，不僅未見衰退，還創下近年單月增幅新高。

銀行主管坦言，因新南向放款統計是以台幣計價，匯率波動對放款餘額影響甚鉅，4至5月都出現典型的「帳減實增」現象，實際新增放款動能依舊強勁，反映東協供應鏈啟動提前拉貨潮所致。

受匯率拖累，國銀對新南向新增放款量由正轉負，國銀首季全白忙一場，達成率為零。

金管會全年新增放款目標是728億元。銀行圈指出，6月台幣匯率略為回穩，但上半年整體放款動能仍顯疲軟。

一家銀行主管坦言，匯損壓力遠大於新增放款力道，「放款根本無法彌補10%的匯損」，即便實質放款持續擴大，台幣升值仍造成帳面數據落差，影響銀行推動新南向整體表現。

進一步觀察主要市場表現，5月國銀對最熱的印度市場放款減少51億元，連兩月衰退，累計前五月新增量僅267億元。

若以前三大新增放款銀行觀察，台北富邦銀行逆勢新增13億元，是在全體銀行中唯一成功壓制匯損、維持實質成長者，累計前五月放款新增110億元，居同業之冠，中信銀前五月新增88億元次之。

展望下半年，銀行圈認為，放款動能將觀察三大關鍵。第一，第2季東協供應鏈積極追加訂單，反映提前拉貨加速，一旦7月關稅談判延長，備貨動能有望延續到第3季上旬，但這也意味著第4季放款趨緩壓力將變大。

第二，若新南向各國與美談判不順，關稅不確定性將影響企業資金規劃。第三，若「強台幣」格局未改，全年新南向放款目標恐難兌現。

台幣匯率 新南向

延伸閱讀

六大產業放款2025年首見衰退 僅綠能、民生戰備維持成長

國銀辦理中小企放款／兆豐銀勇奪五大獎項

國銀辦理中小企放款／台企銀連七年獲殊榮

國銀辦理中小企放款／玉山銀力挺戰略產業

相關新聞

台幣全球獨強…29.019元作收 創38月新高

台幣兌美元匯率延續升值走勢，昨盤中在外資匯入、出口商因預期心理加大拋匯力道之下，閃現廿八點九五元價位，但中央銀行在收盤前進場阻升，終場以廿九點○一九、升值一點六六角作收，不但在亞幣中獨升，匯價也創三年兩個月的新高。

新聞眼／台幣一直升…要企業自求多福 凸顯政府無能

今年以來台幣大幅升值，衝擊以出口為主的中小企業營運，經濟部昨大張旗鼓舉行記者會，宣稱要協助中小企業因應匯率風險，但提出的金融支持卻都是既有方案，反而呼籲要中小企業盡快進行匯率避險，意味著要企業「自求多福」，一場宛如新瓶裝舊酒的記者會，形同上演一場反映經濟部在匯率問題上無能為力的歹戲。

限貸效應 土地交易量下修…戴德梁行：政策未鬆綁 後續難有表現

戴德梁行所長楊長達表示，限貸政策仍未解，下半年土地交易難有表現，因此下修今年土地交易量逾一成、至1,600億元；惟商用不...

台幣好強 閃見28字頭…央行尾盤出手干預

外資買超台股再度推升新台幣匯價，新台幣昨（2）日下午盤「閃見」28字頭，臨收盤前央行將匯價踹回「29」，以29.019元...

央行：地上權符合3條件 貸款不受影響

針對不動產業者表示民眾因中央銀行信用管制措施無法申辦地上權貸款，央行昨表示，地上權貸款受阻和央行信用管制關係不大，銀行對於只有地上權的物件授信態度上原就比較保守，地上權貸款是依銀行內規辦理，由於只有地上權，在貸款成數或利率可能較為緊縮。

國銀新南向放款 大減766億…近兩月衰退逾1,200億元

強勢台幣重壓新南向放款動能。據金管會統計，2025年5月底國銀對新南向18國放款餘額1兆7,750億元，月減766億元是...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。