限貸效應 土地交易量下修…戴德梁行：政策未鬆綁 後續難有表現

戴德梁行所長楊長達表示，限貸政策仍未解，下半年土地交易難有表現，因此下修今年土地交易量逾一成、至1,600億元；惟商用不動產交易仍有買盤，初估全年仍有望挑戰1,200億元。

戴德梁行昨（2）日舉行第2季房地產市場回顧記者會。由於銀行資金奧援縮手，在缺乏資金下，加上6月央行限貸政策未鬆綁，導致總價超過40億元以上的土地因自有資金門檻過高而乏人問津，讓上半年土地交易市場陷入建商「買不動」狀況，總交易總金額僅約870億元，寫下近兩年單季交易量低點，呈現「量縮價穩」格局。

戴德梁行房地市場展望

楊長達分析，在限貸政策未放寬下，認為下半年土地交易市場難有突出表現，下修今年全年土地交易量逾一成，從原先預估1,800億元修正至1,600億元。

反觀商用不動產方面，第2季單筆交易金額逾1億元的大額商用不動產總交易金額達313.1億元，推升上半年商用不動產總交易金額達741億元、已占去年全年總額1,480億元的一半，光是自用需求買方比重就超過八成，顯示國內經濟基本面具備良好韌性，加上AI產業快速發展推動，相關企業積極擴充產能，助攻商用市場交易動能延續。

楊長達表示，時序步入7月，台達電1日就公告以69.5億元取得泰豐輪胎觀音廠、將做為氫能、儲能、資料中心等新事業布局，認為下半年在產業買盤撐盤下，初估今年全年商用不動產市場總交易金額有望挑戰1,200億元。

至於商辦市場，楊長達分析，第2季台北市A級辦公大樓無新增供給，推升第2季租金小幅上漲，平均每坪月租為2,810元、季增0.4%，單季淨去化面積約2,100坪，讓上半年辦公室淨去化約12,800坪，市場去化表現穩健。

楊長達指出，下半年商辦市場在「冠德松山民權大樓」和「新光華山金融中心」等兩棟新商辦加入供給下，預計新增約18,600坪辦公空間，屆時台北市商辦總供給將來到86.6萬坪。

他分析，今年商辦交易市場兩極化明顯，一方面受到國際經濟不確定因素影響，今年企業在擴編規劃上趨於保守，部分租戶選擇延長既有租約，原本的搬遷計畫也多轉為續租。另一方面，不少企業對於設施新穎、條件優良的辦公空間，仍展現穩定需求，顯示企業仍願意投入資源來優化工作環境，達到穩定留才。