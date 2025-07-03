聽新聞
0:00 / 0:00

限貸效應 土地交易量下修…戴德梁行：政策未鬆綁 後續難有表現

經濟日報／ 記者陳美玲／台北報導
房市示意圖。聯合報系資料照
房市示意圖。聯合報系資料照

戴德梁行所長楊長達表示，限貸政策仍未解，下半年土地交易難有表現，因此下修今年土地交易量逾一成、至1,600億元；惟商用不動產交易仍有買盤，初估全年仍有望挑戰1,200億元。

戴德梁行昨（2）日舉行第2季房地產市場回顧記者會。由於銀行資金奧援縮手，在缺乏資金下，加上6月央行限貸政策未鬆綁，導致總價超過40億元以上的土地因自有資金門檻過高而乏人問津，讓上半年土地交易市場陷入建商「買不動」狀況，總交易總金額僅約870億元，寫下近兩年單季交易量低點，呈現「量縮價穩」格局。

戴德梁行房地市場展望
戴德梁行房地市場展望

楊長達分析，在限貸政策未放寬下，認為下半年土地交易市場難有突出表現，下修今年全年土地交易量逾一成，從原先預估1,800億元修正至1,600億元。

反觀商用不動產方面，第2季單筆交易金額逾1億元的大額商用不動產總交易金額達313.1億元，推升上半年商用不動產總交易金額達741億元、已占去年全年總額1,480億元的一半，光是自用需求買方比重就超過八成，顯示國內經濟基本面具備良好韌性，加上AI產業快速發展推動，相關企業積極擴充產能，助攻商用市場交易動能延續。

楊長達表示，時序步入7月，台達電1日就公告以69.5億元取得泰豐輪胎觀音廠、將做為氫能、儲能、資料中心等新事業布局，認為下半年在產業買盤撐盤下，初估今年全年商用不動產市場總交易金額有望挑戰1,200億元。

至於商辦市場，楊長達分析，第2季台北市A級辦公大樓無新增供給，推升第2季租金小幅上漲，平均每坪月租為2,810元、季增0.4%，單季淨去化面積約2,100坪，讓上半年辦公室淨去化約12,800坪，市場去化表現穩健。

楊長達指出，下半年商辦市場在「冠德松山民權大樓」和「新光華山金融中心」等兩棟新商辦加入供給下，預計新增約18,600坪辦公空間，屆時台北市商辦總供給將來到86.6萬坪。

他分析，今年商辦交易市場兩極化明顯，一方面受到國際經濟不確定因素影響，今年企業在擴編規劃上趨於保守，部分租戶選擇延長既有租約，原本的搬遷計畫也多轉為續租。另一方面，不少企業對於設施新穎、條件優良的辦公空間，仍展現穩定需求，顯示企業仍願意投入資源來優化工作環境，達到穩定留才。

延伸閱讀

嘉義科學園區衛星供應鏈卡關 地上權無法設定廠商卻步

雙胞胎扔洗衣機悶死「母子三屍」 凶手遭獄友侵占遺產1600萬

大降溫！台中今年第1季推案熱區 600坪建地交易件數僅15筆

台東縣府自辦耕地放領 65年前已租縣地還給農民

相關新聞

台幣全球獨強…29.019元作收 創38月新高

台幣兌美元匯率延續升值走勢，昨盤中在外資匯入、出口商因預期心理加大拋匯力道之下，閃現廿八點九五元價位，但中央銀行在收盤前進場阻升，終場以廿九點○一九、升值一點六六角作收，不但在亞幣中獨升，匯價也創三年兩個月的新高。

新聞眼／台幣一直升…要企業自求多福 凸顯政府無能

今年以來台幣大幅升值，衝擊以出口為主的中小企業營運，經濟部昨大張旗鼓舉行記者會，宣稱要協助中小企業因應匯率風險，但提出的金融支持卻都是既有方案，反而呼籲要中小企業盡快進行匯率避險，意味著要企業「自求多福」，一場宛如新瓶裝舊酒的記者會，形同上演一場反映經濟部在匯率問題上無能為力的歹戲。

限貸效應 土地交易量下修…戴德梁行：政策未鬆綁 後續難有表現

戴德梁行所長楊長達表示，限貸政策仍未解，下半年土地交易難有表現，因此下修今年土地交易量逾一成、至1,600億元；惟商用不...

台幣好強 閃見28字頭…央行尾盤出手干預

外資買超台股再度推升新台幣匯價，新台幣昨（2）日下午盤「閃見」28字頭，臨收盤前央行將匯價踹回「29」，以29.019元...

央行：地上權符合3條件 貸款不受影響

針對不動產業者表示民眾因中央銀行信用管制措施無法申辦地上權貸款，央行昨表示，地上權貸款受阻和央行信用管制關係不大，銀行對於只有地上權的物件授信態度上原就比較保守，地上權貸款是依銀行內規辦理，由於只有地上權，在貸款成數或利率可能較為緊縮。

國銀新南向放款 大減766億…近兩月衰退逾1,200億元

強勢台幣重壓新南向放款動能。據金管會統計，2025年5月底國銀對新南向18國放款餘額1兆7,750億元，月減766億元是...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。