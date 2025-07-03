凱基壽瞄準高資產財管市場

凱基金控（2883）旗下凱基人壽宣布與高雄市政府簽署「亞洲資產管理中心合作意向書」，並獲核准進駐高雄資產管理專區，以實際行動積極響應政府推動亞洲資產管理中心政策，將投入豐富銀保合作資源，打造一站式的專業高端金融解決方案。

凱基人壽積極開創高資產財富管理市場新格局，凱基人壽總經理郭瑜玲表示，亞資中心是台灣金融業對標國際市場的重要發展關鍵，此次進駐高雄資產管理專區，充分展現凱基人壽在地深耕超過60年，擁有豐富銀行保險合作的經驗與實力，讓高資產客戶在台灣也能享有接軌國際的財富管理服務，以及更多元彈性且具國際視野的財務規劃選擇，協助推升台灣成為亞洲資金匯聚與壽險資產運用的首選市場。

凱基人壽也宣布，已經和八家銀行洽談完成，將陸續上架凱基人壽的高資產客戶專屬商品，滿足客戶需求，並共同推動「保費融資」等高資產專屬金融服務，透過壽險與銀行的協同作業，高資產客戶可依其需求靈活調度資金，兼顧保障、投資與流動性管理，實現財務槓桿與風險控管的最佳平衡。

凱基人壽指出，除了與合作銀行緊密協作外，凱基人壽未來正式進駐高雄資產管理專區後，也將與時俱進優化客戶服務體驗與流程，持續響應政府相關計畫，打造高資產客戶財富管理中心，為產業注入全新動能。未來，凱基人壽也會積極整合多元資源，推動各類金融商品與服務的創新，共同擴大台灣資產管理市場的廣度及深度，營造讓國內外資金願意來台灣、留在台灣的環境，進而帶動台灣整體產業及經濟的正向發展。

凱基人壽秉持「We Share We Link」企業核心理念，貼近客戶需求與銀行夥伴合作，從保障規劃到資產配置，滿足高資產客戶多元財務需求，提供更專業、高品質的財富管理服務，打造一站式高端金融解決方案，共築全方位的財富管理生態圈。