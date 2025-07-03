玉山藝文講座 秀出台灣活力

讓藝術豐富生活、用美學滋養人生，玉山文教基金會6月28日於玉山銀行第二總部大樓舉辦「站在玉山 擁抱藝術」藝文講座，邀請藝文領域專家以多元主題視角，分享從歷史到現代的美學、建築、甚至是音樂的發展。

這場講座並由前國立臺灣美術館館長廖仁義擔任講座引言人，讓參與的民眾透過不同角度來認識台灣，看見台灣的藝術活力。

講座以「根源於土地的未來」為主題，邀請文化部授予重要傳統藝術保存者─尤瑪．達陸老師擔綱主講，講座內容帶領我們深入了解以「苧麻」材質展現生態循環經濟系統，從過去到未來的連結，為部落文化復興與藝術創作注入新的活力。

講師以泰雅族傳統織布工藝為核心，闡述文化復興與藝術創作。透過織布工藝材料「苧麻」，為部落的文化經濟加入前瞻性的力量。在傳統染織技藝的研究與實踐，將傳統泰雅族織布工藝結合時尚及藝術創作，讓視覺化與藝術化展現於生活中。創作根源於土地生長出的文化養分，並延續成為未來的基礎，為原住民染織工藝與藝術種下深遠的希望。

而玉山銀行也典藏其代表作品「島嶼四季」與「山的呼喚」，分別展示於台中中區私銀中心與日本福岡分行供各界欣賞。

玉山文教基金會執行長許美麗表示，許多愛好藝術的朋友共同響應，藝術無所不在，生活中隨處可見，無論是一幅畫或藝術創作都能激發我們的想像力、生活意識與深度，這也是玉山希望帶給大家的。更希望透過藝文講座的舉辦，提供多元美學的入門管道，讓追求美學成為每一個人都可以參與的領域，讓藝術走入生活。

在講座開場前，特別邀請玉山培育傑出人才獎學金人文類得主─施憶濃帶來精彩的聲樂演奏，曲目：安東寧．德佛札克《母親教我的歌》、李奧．德利布《鐘之歌》，獲得現場熱烈回響。

第三場講座將於8月23日下午舉行，由導演黃信堯擔任主講人，主題為「島嶼散記─黃信堯的散文影像寫作」，以其特有的敘事方式講述島嶼一隅的故事，表顯鯤島之生活。將於7月18日開放線上報名，名額有限，歡迎民眾報名參加。