台企銀挺中小企 獲國際肯定

台企銀（2834）致力扶持中小企業永續經營，在亞洲企業商會（Enterprise Asia）一年一度舉辦的「2025年亞洲企業社會責任獎（Asia Responsible Enterprise Awards, AREA）」，以「共築希望 為中小企業開啟永續經營之路」主題榮獲「社會公益發展獎」獎項。這也是台企銀連續六年蟬聯該獎項，展現台企銀在永續發展及企業社會責任的實踐，受到國際肯定。

台企銀表示，為落實中小企業專業銀行的社會責任，台企銀推動多項永續金融商品及服務，秉持融資及輔導的精神，長期扶植中小企業成長茁壯，普惠金融方面，尤其聚焦於小微及新創事業，積極推動多元族群創業貸款，例如「微型創業鳳凰貸款」、「青年創業及啟動金貸款」、「連鎖加盟企業貸款」等，同時配合各地縣市政府開辦相關創業貸款，解決資源分配不均的問題。台企銀亦重視對受災企業的扶助措施，提供「紓困貸款」、「疫後振興貸款」、「中小企業災害復舊專案貸款」及「企業小頭家貸款」等融資協助，及時減緩企業財務壓力，陪伴中小企業度過難關。

為了接軌國際永續趨勢、以實際行動落實2050淨零排放目標，台企銀積極推動綠色轉型及數位創新，建置中小企業淨零減碳輔導平台，提供「綠色融資」、「減碳管道」、「盤查工具」及「淨零知識」等多元資源，並提供「預約專人諮詢企業融資」線上服務及「微企享e貸」線上申貸平台，落實金融服務不中斷。

台企銀做為中小企業專業銀行，已將「永續理念」深植公司治理文化中，並肩負政策性銀行的使命，所以除了積極響應政府政策外，更主動傾聽客戶的需求，以「普惠金融」、「災害救助」、「綠色轉型」及「數位創新」等四大面向，實現「永續共榮」，成為中小企業永續經營發展的重要領航者。