一卡通要分手LINE Pay了 iPASS MONEY功能明年起無縫轉移至自家 App
電子票券業者一卡通昨（2）日表示，原先在LINE Pay錢包中的iPASS MONEY功能，包含生活繳費、儲值、提領、好友轉帳、付款等，將於2026年1月1日起無縫轉移至「一卡通iPASS MONEY」App，提供逾700萬使用者專屬服務。合作商戶即日起就可到一卡通官網「商家專區」註冊。
一卡通旗下電支服務iPASS MONEY服務將獨立，並優化用戶服務。一卡通強調獨立的App中有四大特色：支援TWQR掃碼付款、提供移工小額匯兌、搭乘公共運輸工具，並可儲存政府發放的數位券。近期下載註冊「一卡通iPASS MONEY」App並完成LINE好友轉帳任一筆的新戶，則祭出綠點贈送回饋。
LINE Pay（7722）是台灣最大第三方支付業者，今年初依法申請電子支付執照，股價近期表現強勁，市場傳出可能是取得執照時程將近的利多加持。LINE Pay表示，目前尚無取得執照的確定時程，一卡通與LINE Pay擬於2025年12月31日終止合作。雙方合作終止前，LINE Pay將盡力提供用戶所需服務，確保用戶權益不受影響。
過去LINE Pay與一卡通合作，在LINE Pay的「錢包」服務中提供具備電子支付功能的iPASS MONEY服務，依法兩家電支業者未來需各自獨立經營。LINE Pay董事長丁雄注先前也表示，今年以來與一卡通密集討論，務必做到「無痛轉換」。
不過，雙方共同累積數百萬用戶，加上新的競爭對手街口支付、全支付也緊追不捨，一卡通現在抓緊時間要搶用戶，除了鼓勵用戶下載新App轉換外，現在也積極搶商家成為iPASS MONEY合作商家。LINE Pay則認為，過去服務圍繞LINE Pay核心發展成完善生態圈，只要拿到執照，有把握吸引用戶續留LINE Pay。
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