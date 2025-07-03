快訊

美越達成貿易協議 史指那指續創新高、台積電ADR收漲近4%攀新天價

今熱飆38度高溫 吳德榮：菲東擾動路徑「天女散花」 其中不乏直接威脅

一卡通要分手LINE Pay了 iPASS MONEY功能明年起無縫轉移至自家 App

經濟日報／ 記者彭慧明／台北報導
在LINE Pay錢包中的iPASS MONEY功能，明年起無縫轉移至「一卡通iPASS MONEY」App。聯合報系資料照
在LINE Pay錢包中的iPASS MONEY功能，明年起無縫轉移至「一卡通iPASS MONEY」App。聯合報系資料照

電子票券業者一卡通昨（2）日表示，原先在LINE Pay錢包中的iPASS MONEY功能，包含生活繳費、儲值、提領、好友轉帳、付款等，將於2026年1月1日起無縫轉移至「一卡通iPASS MONEY」App，提供逾700萬使用者專屬服務。合作商戶即日起就可到一卡通官網「商家專區」註冊。

一卡通旗下電支服務iPASS MONEY服務將獨立，並優化用戶服務。一卡通強調獨立的App中有四大特色：支援TWQR掃碼付款、提供移工小額匯兌、搭乘公共運輸工具，並可儲存政府發放的數位券。近期下載註冊「一卡通iPASS MONEY」App並完成LINE好友轉帳任一筆的新戶，則祭出綠點贈送回饋。

LINE Pay（7722）是台灣最大第三方支付業者，今年初依法申請電子支付執照，股價近期表現強勁，市場傳出可能是取得執照時程將近的利多加持。LINE Pay表示，目前尚無取得執照的確定時程，一卡通與LINE Pay擬於2025年12月31日終止合作。雙方合作終止前，LINE Pay將盡力提供用戶所需服務，確保用戶權益不受影響。

過去LINE Pay與一卡通合作，在LINE Pay的「錢包」服務中提供具備電子支付功能的iPASS MONEY服務，依法兩家電支業者未來需各自獨立經營。LINE Pay董事長丁雄注先前也表示，今年以來與一卡通密集討論，務必做到「無痛轉換」。

不過，雙方共同累積數百萬用戶，加上新的競爭對手街口支付、全支付也緊追不捨，一卡通現在抓緊時間要搶用戶，除了鼓勵用戶下載新App轉換外，現在也積極搶商家成為iPASS MONEY合作商家。LINE Pay則認為，過去服務圍繞LINE Pay核心發展成完善生態圈，只要拿到執照，有把握吸引用戶續留LINE Pay。

LINE LINE Pay 一卡通

延伸閱讀

上網應徵Netflix字幕翻譯工作 求職女竟遭詐46萬...還慘淪人頭

彰化縣今再獲贈9輛復康巴士累計全縣80輛 預約方式多元

中三選區罷免團體2派志工分道揚鑣 強調目標一致要罷免成功

免費癌篩參與度低 弘光科大研究發現提醒鼓勵很重要

相關新聞

台幣全球獨強…29.019元作收 創38月新高

台幣兌美元匯率延續升值走勢，昨盤中在外資匯入、出口商因預期心理加大拋匯力道之下，閃現廿八點九五元價位，但中央銀行在收盤前進場阻升，終場以廿九點○一九、升值一點六六角作收，不但在亞幣中獨升，匯價也創三年兩個月的新高。

新聞眼／台幣一直升…要企業自求多福 凸顯政府無能

今年以來台幣大幅升值，衝擊以出口為主的中小企業營運，經濟部昨大張旗鼓舉行記者會，宣稱要協助中小企業因應匯率風險，但提出的金融支持卻都是既有方案，反而呼籲要中小企業盡快進行匯率避險，意味著要企業「自求多福」，一場宛如新瓶裝舊酒的記者會，形同上演一場反映經濟部在匯率問題上無能為力的歹戲。

保險業攻越南 瞄準雙利基…國泰、富邦、新壽陸續搶進

新南向政策吸引台商前往越南布局，不僅銀行跟著台商走，台灣保險業也看中東南亞保險市場，其中，富邦、國泰在早年就已進軍越南，...

限貸效應 土地交易量下修…戴德梁行：政策未鬆綁 後續難有表現

戴德梁行所長楊長達表示，限貸政策仍未解，下半年土地交易難有表現，因此下修今年土地交易量逾一成、至1,600億元；惟商用不...

國銀新南向放款 大減766億…近兩月衰退逾1,200億元

強勢台幣重壓新南向放款動能。據金管會統計，2025年5月底國銀對新南向18國放款餘額1兆7,750億元，月減766億元是...

新壽越南在地化 推數位保險

新光人壽進軍越南市場，子公司越南新光責任有限公司首站便攜手越南最大的產險品牌越南國家石油保險公司（PVI），雙方啟動合作...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。